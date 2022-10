Philippe Gilbert niet de nieuwe manager van Lotto-Dstny: ‘Nog niet klaar voor’

Philippe Gilbert, die zondag in Parijs-Tours afscheid nam van het wielrennen, wordt komend seizoen niet de nieuwe manager van wielerploeg Lotto-Dstny, die op zoek is naar een nieuwe CEO na het afscheid van John Lelangue. ‘Ik voel me er nog niet klaar voor’, vertelt de veertigjarige ex-wereldkampioen dinsdag in een videoboodschap.

‘De ploeg contacteerde me meer dan een jaar geleden al omtrent die positie. Het is zeker een mooi aanbod, maar ik voel me dus nog niet klaar om de rol van manager in een wielerploeg op mij te nemen. Dat vraagt enorm veel werk en ervaring. Het is een complex milieu. Misschien is het wel een mogelijkheid voor in de toekomst, op een moment dat ik wel over de nodige ervaring zal beschikken. Nu heb ik zin om het even wat kalmer aan te doen, enkele maanden te genieten van dit nieuwe leven.’