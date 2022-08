Vuelta: Primoz Roglic slaat dubbelslag, Evenepoel 8e

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) heeft dinsdag de vierde etappe in de Ronde van Spanje op zijn naam geschreven. De Sloveen, die de voorbije drie edities van de Vuelta won, neemt de rode leiderstrui over van zijn Italiaanse ploeggenoot Edoardo Affini.

Daags na de eerste rustdag stond een pittige etappe over 152,5 kilometer op het programma in het Baskenland, van Vitoria-Gasteiz naar Laguardia. Daar haalde de 32-jarige Roglic het autoritair in de sprint bergop, voor de Deen Mads Pedersen en de Spanjaard Enric Mas. De Fransen Quentin Pacher en Pavel Sivakov vervolledigden de top vijf.

Remco Evenepoel werd achtste. Alexey Lutsenko, Alessandro De Marchi, Jarrad Drizners, James Shaw, Joan Bou en Ander Okamika zorgden voor de vlucht van de dag. Okamika, Drizners en Bou hielden het tempo voorin niet vol. Het peloton legde er de pees op en slokte op 35 km van de meet Lutsenko, De Marchi en Shaw op.

In de stand telt Roglic 13 seconden voorsprong op zijn Amerikaanse ploeggenoot Sepp Kuss. De Britten Ethan Hayter en Tao Geoghegan Hart en de Fransman Pavel Sivakov volgen op 26 seconden. Evenepoel is zesde op 0:27.

Woensdag trekt het peloton over 187,2 kilometer van Irun naar Bilbao, met in de tweede helft van de rit vijf beklimmingen. Na drie klimmen van derde categorie volgt nog twee keer de Alto del Vivero (2e cat.), waarna gedaald wordt richting finish.