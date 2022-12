Remco Evenepoel is de winnaar van het Vlaams Sportjuweel voor de ‘Beste Topsportprestatie’ van 2022. Zijn vader Patrick Evenepoel kreeg donderdag tijdens een awardshow in Docks Dome in Brussel de trofee uit handen van Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA).

De 22-jarige renner van Quick-Step Alpha Vinyl bezorgde wielerminnend België een prachtige nazomer. Begin september won hij als eerste Belg in 44 jaar een grote ronde. Hij schreef de Vuelta op zijn naam.

Evenepoel behield vervolgens de focus voor het WK in het Australische Wollongong. Na brons in de tijdrit volgde de ultieme kroon op het werk met de wereldtitel in de wegrit. In het voorjaar had hij met Luik-Bastenaken-Luik ook al een eerste monument op zijn naam geschreven en kroonde hij zich tot Belgisch kampioen tijdrijden. Tussendoor schreef hij ook de Clasica San Sebastian voor de tweede keer op zijn naam. Evenepoel kon niet aanwezig zijn bij het gala. Hij is momenteel op trainingskamp in Spanje met zijn ploegmaats bij de Wolfpack.

Het Vlaams Sportjuweel is een onderscheiding die wordt toegekend door de Vlaamse overheid aan een Vlaamse sporter die in de loop van het jaar de ‘Beste Topsportprestatie’ leverde. Evenepoel ontving de voorbije weken ook al de Nationale Trofee voor Sportverdienste en de Vlaamse Reus. Hij was ook de beste in de verkiezingen van de Kristallen Fiets en de Flandrien. Internationaal werd hij gelauwerd met de prestigieuze Velo d’Or. Hij is ook groot favoriet voor de prijs van Sportman van het Jaar, die op 6 januari wordt bekendgemaakt.

Naast Evenepoel waren wielrenster Lotte Kopecky en zeilster Emma Plasschaert genomineerd. Kopecky was dit jaar de beste in de Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen en veroverde twee wereldtitels op de piste. Plasschaert zeilde eind 2021 naar haar tweede wereldtitel in de Laser Radial en haalde in oktober WK-brons.

Het Vlaams Sportjuweel wordt gekozen door de vakjury Stuurgroep Topsport en stemmers van Sporza.be. De vakjury deelde 200 punten uit, verspreid over de drie genomineerden. De overige 100 punten kwamen van surfers van Sporza.be.

De Vlaamse Sportjuwelen zijn de nieuwe naam voor de Vlaamse Sportprijzen, waartoe ook het Vlaams Sportjuweel behoorde. De award werd vorig jaar gewonnen door de Red Lions, de Belgische hockeymannen.