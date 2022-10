Remco Evenepoel en Lotte Kopecky Flandriens van het Jaar

Remco Evenepoel is dinsdagavond in La Brugeoise in Brugge voor de eerste keer in zijn carrière verkozen tot Flandrien van het Jaar. Bij de vrouwen won Lotte Kopecky voor het derde jaar op rij.

De renner van Quick-Step Alpha Vinyl haalde het in de verkiezing met 510 punten van Wout van Aert (438), die de voorbije drie jaar met de trofee aan de haal was gegaan. Arnaud De Lie werd met 308 punten derde, voor Jasper Philipsen (301) en Dylan Teuns (183). Van Aert en Evenepoel vochten al eerder een duel uit om de trofee. Dat gebeurde in 2019. Toen haalde de kopman van Jumbo-Visma het met amper één punt verschil voor de toen pas prof geworden Evenepoel.

De twintigste trofee van Flandrien werd uitgereikt door voormalig olympisch kampioen Greg Van Avermaet. Hij mocht het kunstwerk van Fernand Vanderplancke overhandigen aan Koen Pelgrim, sportdirecteur/trainer bij het team van Patrick Lefevere en de coach van Evenepoel, die op huwelijksreis vertrokken is. Van Avermaet is met zes trofeeën absoluut recordhouder.

Vorige week werd Evenepoel reeds verkozen tot winnaar van de Kristallen Fiets, later dit jaar zullen er nog tal van onderscheidingen volgen.

De 22-jarige Evenepoel bezorgde wielerminnend België een prachtige nazomer. Begin september won hij als eerste Belg in 44 jaar een grote ronde. Hij schreef de Vuelta op zijn naam. Evenepoel behield vervolgens de focus voor het WK in het Australische Wollongong. Na brons in de tijdrit volgde de ultieme kroon op het werk met de wereldtitel in de wegrit. In het voorjaar had hij met Luik-Bastenaken-Luik ook al een eerste monument op zijn naam geschreven en kroonde hij zich tot Belgisch kampioen tijdrijden. Tussendoor schreef hij ook de Clasica San Sebastian voor de tweede keer op zijn naam.

De Flandrien is een trofee van de krant Het Nieuwsblad en werd dit jaar voor de twintigste keer uitgereikt aan de beste Belgische renner van het wielerpeloton. Een vakjury van 26 specialisten zorgde eerst voor vijf nominaties in het peloton, nadien konden de renners hun stem uitbrengen. 116 van de 140 Belgische profs namen voor deze editie aan de stemming deel. Alle specialisten zetten Evenepoel op de eerste plaats, waardoor hij afsloot met het maximum van de punten. Dat is nooit eerder gebeurd.

Kopecky met dubbele winst

Lotte Kopecky naast Iljo Keisse, die haar de prijs overhandigde. © Belga

Lotte Kopecky werd op het gala in Brugge twee keer gevierd. Eerst mocht ze de Trofee Patrick Sercu in ontvangst nemen.

Voor de trofee kwamen alle prestaties in alle disciplines, behalve het wegwielrennen, in aanmerking. Kopecky was in het baanwielrennen dominant, met twee Europese en evenveel wereldtitels. Zij haalde het in de verkiezing onder meer van Gianni Vermeersch, kersvers wereldkampioen gravelwielrennen. De trofee werd overhandigd door baanspecialist Iljo Keisse, die afscheid neemt van het wielrennen.

Vervolgens werd ze voor de derde keer op rij verkozen tot Flandrienne van het Jaar, als beste Belgische wielrenster van het afgelopen seizoen. Met drie trofeeën komt ze naast recordhoudsters Grace Verbeke en Jolien D’hoore.

De 27-jarige Antwerpse van Team SD Worx haalde het in de verkiezing met 125 punten van Julie De Wilde (92), Shari Bossuyt (71), Febe Jooris (48) en veldrijdster Sanne Cant (19). Vorige week won Kopecky eveneens voor de derde keer op rij de Kristallen Fiets.

Kopecky zette afgelopen seizoen de stap naar de absolute wereldtop. In het voorjaar schitterde ze met zeges in de Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen. In Parijs-Roubaix werd ze tweede. Nadien volgde nog een ritzege in de Ronde van Burgos en de Belgische driekleur in het tijdrijden. In de Giro, Tour en Vuelta kon ze geen ritzege behalen, maar Kopecky was wel helemaal klaar voor het WK op de weg in het Australische Wollongong. Enkel een late uitval van de Nederlandse Annemiek van Vleuten hield haar van het goud. Ze bleef zo achter met zilver.

Afgelopen weekend deed ze daar met goud in de afvallingskoers op het WK baanwielrennen nog een schepje bovenop. Met Shari Bossuyt pakte ze de wereldtitel in de ploegkoers. Afgelopen zomer pakte ze ook al Europese titels in de afvalling en puntenkoers in München.

De Sloveen Tadej Pogacar won voor het tweede jaar op rij de trofee voor de Internationale Flandrien, de onderscheiding voor de beste buitenlandse renner van het afgelopen seizoen. Bij de vrouwen ging de prijs naar de Nederlandse Annemiek van Vleuten.

Wout van Aert wint ‘Vonk van het Jaar’

Wout van Aert (Jumbo-Visma) zorgde afgelopen seizoen voor het moment van het jaar.

De lezers van Het Nieuwsblad oordeelden dat onze landgenoot in de Tour voor een beklijvende prestatie heeft gezorgd, met drie ritzeges, aanvallend rijgedrag en de groene trui. Dat bezorgde hem de trofee Vonk van het Jaar. De trofee werd aan trouwe supporters van Wout overhandigd door Sebastien Bellin, slachtoffer van de bomaanslag op Zaventem en pas nog in het nieuws met een knappe prestatie in de Ironman in Hawaï.

Ilan Van Wilder van de Belgische WorldTour-formatie Quick-Step Alpha Vinyl werd verkozen als beste ploegmaat van het afgelopen seizoen.

Hij kreeg de trofee voor het vele werk van het afgelopen seizoen uit handen van Belgian Cat Emma Meesseman.

Alec Segaert werd verkozen tot Belofte van het Jaar.

De negentienjarige Segaert veroverde op het WK van vorige maand in het Australische Wollongong zilver in de tijdrit bij de U23. In het Portugese Anadia was hij eerder Europees kampioen geworden bij de beloften. Daarnaast won hij onder meer ook de Chrono des Nations en de Belgische titel tegen de klok.

Op de erelijst is Segaert de opvolger van Thibau Nys. Vorig jaar werd hij verkozen tot beste junior, een onderscheiding die deze keer ging naar Vlad Van Mechelen. Bij de nieuwelingen kreeg Cedric Keppens de trofee. Hun trofeeën werden uitgereikt door Jago Geerts, al drie jaar op rij vicewereldkampioen in de MX2-klasse motorcross.