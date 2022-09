Remco Evenepoel start zonder druk in WK-tijdrit: ‘Mijn seizoen is al meer dan geslaagd’

Een beetje hees, maar wel nog altijd met ambitie. Zo klonk Remco Evenepoel op het persmoment van de Belgen naar aanleiding van het WK tijdrijden komende zondag. ‘Mijn slechtste prestatie dit jaar in een tijdrit was tweede, dus dat zou zondag al heel goed zijn, maar ik wil natuurlijk liefst van al winnen. Al zullen de vorm van de dag en de benen ook hun rol spelen. Anderzijds, niets moet, ik heb de Vuelta op mijn palmares.’

Evenepoel oogde ietwat vermoeid op de persbabbel, maar maakte meteen komaf met die opmerking. “Ik ben gewoon een beetje hees omdat ik zondag na de finish heel hard geroepen heb. Mijn stembanden waren niet opgewarmd, je had me gisteren moeten horen. Toen klonk ik nog slechter (lacht). Wees gerust. Ik ben voldoende hersteld. De voorbije vier dagen deed ik het kalm aan. Ik heb me slechts één keer overslapen”, grapte hij. ‘Vandaag deed ik een pittige training, het gevoel in de benen was nog steeds goed. Dus ik start met vertrouwen zondag.’

Evenepoel werkte vrijdag een training achter de brommer af van bondscoach Sven Vanthourenhout, maar verkende ook al eens het parcours. ‘Het is een lastige omloop. Je doet twee rondjes, de hoogtemeters, zo’n 400 (324, red) situeren zich telkens rond die helling en dus in de eerste 8 à 10 km van het parcours. Dus dat zal je wel voelen, daarna gaat het grotendeels in vlakke of dalende lijn richting de finish, daar zal ik mijn aerodynamica kunnen gebruiken.’

‘Mijn slechtste prestatie dit jaar in een tijdrit was een tweede plek’, zei hij. ‘Dat zou zondag al heel goed zijn. Al wil ik natuurlijk liefst van al winnen, maar dan zullen veel puzzelstukken in de plooi moeten vallen. Hoe dan ook, voor mij is er geen druk meer. Ik won de Vuelta, mijn seizoen is al meer dan geslaagd. Of ik hier nu tweede of tiende word, dat zal mijn seizoen niet maken.’

‘Maar wel als je wereldkampioen wordt”, kwam Yves Lampaert tussenbeide. ‘Klopt’, lachte Evenepoel, ‘maar gemakkelijk wordt dat niet, al wil ik natuurlijk het liefst winnen.’

Tweevoudige wereldkampioen Filippo Ganna is volgens hem topfavoriet. ‘Al kan een Bissegger het hier ook heel goed doen. We zijn met een man of 7 à 8 voor het podium en de overwinning. Ik reken er ook nog Küng, Pogacar en Cavagna bij.’