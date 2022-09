Remco-gekte in Brussel: 2 oktober feest op Grote Markt

Op zondag 2 oktober zal zowel de gemeente Dilbeek als de stad Brussel Remco Evenepoel, kersvers wereldkampioen wielrennen, eren. Dat melden beide burgemeesters zondag. Vanuit het cultureel centrum Westrand in Dilbeek zal de kampioen met een grote fietstocht naar Brussel afzakken, waar hij op het balkon van de Grote Markt ontvangen zal worden.

‘Waar eindigt dit, Remco Evenepoel? Niemand weet het maar op zondag 2 oktober komt hij, vertrekkende uit Schepdaal de Belgen groeten op de Grote Markt,’ zo tweette Philip Close, burgemeester van Brussel, zondagochtend. Brussels schepen van sport, Benoît Hellings, meldt aan Belga dat de viering om 15 uur zal plaatsvinden. Volledige info volgt in een persbericht maandag, voegde hij nog toe.

Lees verder onder het artikel

Dilbeek

Dilbeek, de woonplaats van Evenepoel, had al festiviteiten gepland die nu uitgebreid zullen worden, meldt burgemeester Willy Segers. ‘In het cultureel centrum Westrand zal hij het ereburgerschap van de gemeente Dilbeek krijgen, buiten op de grote parking zal er plaats gemaakt worden voor de supporters. Een grote fietstocht brengt Remco en de fans dan naar Brussel.’ Exacte info daarover volgt ook maandag.

Remco Evenepoel (22) heeft zondag de regenboogtrui gewonnen op het WK wielrennen op de weg in Wollongong, Australië. Dit seizoen had hij al Luik-Bastenaken-Luik, de Clasica San Sebastian en de Vuelta, de ronde van Spanje, gewonnen. De Vlaams-Brabantenaar is de vierde Belgische coureur die in één jaar een monument (een van de vijf grote klassiekers), een grote Ronde en het wereldkampioenschap wint.