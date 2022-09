Rigoberto Uran wint 17e rit, Remco Evenepoel blijft leider 

Rigoberto Uran (EF Education) heeft woensdag de zeventiende etappe in de 77e Vuelta a Espana gewonnen. Na 162,3 kilometer van Aracena naar het Monasterio de Tentudía was de 35-jarige Colombiaan op de slotklim sneller dan de Fransman Quentin Pacher en de Spanjaard Jesus Herrada.

Remco Evenepoel werd op 5:11 veertiende en behield de rode leiderstrui. Hij heeft 2:01 voor op de Spanjaard Enric Mas en 4:51 op diens landgenoot Juan Ayuso.

Het nieuws van de dag kwam voor de start, met de opgave van Primoz Roglic, tweede in de stand. De Sloveen kwam dinsdag ten val in de laatste tientallen meters en had te veel last van zijn blessures.

De etappe naar het Monasterio bood kansen voor vluchters, dus werd er stevig gebikkeld om mee te geraken in de vroege vlucht. Thomas De Gendt was één van de eerste aanvallers, maar hij raakte niet weg. Dat lukte uiteindelijk tien anderen wel. Dat waren Clément Champoussin, Bob Jungels, Gino Mäder, Jesus Herrada, Rigoberto Uran, Quentin Pacher, Lawson Craddock, Kenny Elissonde, Marc Soler en Simon Guglielmi. Fred Wright, Alessandro De Marchi en Elie Gesbert maakten nog de oversteek. Meteen zat de koers op slot. De vluchters streden voor de dagzege, het was wachten tot de slotklim voor enig spektakel, maar dat kwam er snel omdat de snelheid hoog lag.

Lawson Craddock opende op ruim dertig kilometer van de finish de finale, maar de kopgroep liet niet begaan. Craddock probeerde het dan maar een tweede keer en hierna viel de kopgroep uiteen. Het regende aanvallen, andermaal van Craddock die met 20 seconden bonus aan de slotklim van tien kilometer begon. Bij de achtervolgers waren het vooral Guglielmi, Uran en Mäder die tempo maakten, maar Craddock hield lang stand. Toen Gesbert de oversteek wilde maken, sprongen ook Champoussin en Uran mee.

Gesbert had te vroeg zijn kruit verschoten, het duo zag wel Pacher terugkeren. Ook Soler, Elissonde en Herrada wisten het trio bij te benen, intussen bleef Craddock hard rijden. Op 2 kilometer van het einde had hij nog vijftien seconden, maar dat zou niet telde volstaan. Uran dichtte de kloof en bracht meerdere renners met zich mee. Met zes begonnen ze aan de laatste kilometer. Champoussin ging als eerste, maar Herrada ging er met een aanval overheen. Uran wist nog aan aan te sluiten en stormde over de anderen heen.

In de groep der favorieten opende Enric Mas de aanval op de slotklim. Evenepoel pareerde met gemak. Wat later zag Joao Almeida zijn kans schoon om enkele seconden, meer bepaald negen, te pakken, Evenepoel liet begaan en finishte samen met Mas.

Uran boekte zijn eerste zege van het seizoen en won nu in elke grote ronde een rit. In 2013 en 2014 deed hij dat in de Giro, in 2017 in de Tour.

Donderdag leggen de renners 192 kilometer af tussen Trujillo en de Alto de Piornal, een col van eerste categorie (13,3 km, 5,6 %).