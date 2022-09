Roglic is na val vlijmscherp voor Wright: ‘Hij reed het stuur uit mijn handen’

Primoz Roglic kwam woensdagmorgen niet meer aan de start van de zeventiende rit in de Ronde van Spanje na een zware val een dag eerder. De Sloveen herstelt momenteel thuis, bij vrouw en kind, en verbijt de pijn, zowel fysiek als mentaal. Voor zijn opgave was hij de dichtste belager van rodetruidrager Remco Evenepoel.

‘Dit was niet oké’, doelde de renner van Jumbo-Visma op de aanrijding met Fred Wright, die vierde werd. ‘Dit zou niet moeten gebeuren’, oordeelde hij. Roglic verliet de Vuelta met verschillende gekneusde en bebloede ledematen. ‘Er wordt snel weer overheen gestapt en we gaan over tot de orde van de dag. Voor mij geldt dat niet. Dit is niet de manier waarop ik wil dat de sport verder gaat en dat signaal wil ik afgeven.’

Deze morgen voelde de drievoudig winnaar van de Ronde van Spanje zich ‘iets beter’. Of er voor hem nog een vervolg van het seizoen in zit, durfde hij niet te zeggen. ‘Ik kan een klein beetje lopen. Daar ben ik voor het moment al blij mee. Na de val kostte het me tijd om dingen op een rijtje te zetten. Ik vroeg me af: hoe kan dit? Mijn conclusie is dat hoe deze valpartij gebeurde niet acceptabel is. Niet iedereen heeft dat goed gezien. De waarheid is dat de val niet werd veroorzaakt door een slechte weg of door een gebrekkige veiligheid, maar door het gedrag van een renner. Ik heb geen ogen in mijn rug, anders had ik me breed gemaakt. Wright kwam van achter en reed het stuur uit mijn handen voordat ik het wist.’