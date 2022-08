Slechts één keer ging het nóg sneller: de supersonische tijdrit van Remco Evenepoel in 7 cijfers

Remco Evenepoel deed wat iedereen had verwacht: de tijdrit van de Vuelta domineren. Met een gemiddelde snelheid waarmee hij zich nu een (officieuze) recordhouder kan noemen in een grote ronde. Zijn supersonische triomf in 7 opmerkelijke cijfers.

55,676 km/u

Met die gemiddelde snelheid overbrugde Remco Evenepoel de 30,9 km tussen Elche en Alicante.

Dat is de op een na hoogste snelheid die ooit in een grote ronde door een ritwinnaar werd gehaald in een tijdrit langer dan 30 km. Alleen Ruben Plaza reed in de Vuelta van 2005 nog rapper: 56,220 km per uur, tussen Guadalajara en Alcala de Henares, over 38,9 km.

Weliswaar toen geholpen door de rugwind, en een licht dalend parcours (van 725 naar 586 meter hoogte). Dat laatste was ook het geval voor Evenepoel (van 79 tot 17 meter hoogte), maar niet in die mate als Plaza. In die tijdrit in 2005 reden zelfs vier renners rapper dan 56 km per uur.

Voor de Quick-Steprenner, die richting Alicante een maximale snelheid haalde van liefst 76,2 km per uur, was het niet eens zijn rapste tijdrit ooit. Die legde hij af in de tijdrit van de Belgium Tour 2021, van Knokke-Heist naar Knokke-Heist, over 11,2 km. Met een gemiddelde van exact 56 km per uur.

39

Het zegepercentage van Remco Evenepoel in zijn tijdritten bij de profs (9 op 23). Dat wordt nog opgetrokken met al zijn chronoproeven bij de jeugd, samengeteld (junioren + elite) 18 op 38 (47 procent). Zijn podiumpercentage in tijdritten? Liefst 74 procent (bij de elite) en 76 procent (hele rennerscarrière).

In zijn zes tijdritten dit jaar stond de Schepdaalnaar zes keer op het podium, waarvan vier zeges (in de Rondes van Algarve, Zwitserland en Spanje, plus het BK) en twee tweede plaatsen (in Tirreno-Adriatico en de Ronde van het Baskenland).

22

Op een leeftijd van zoveel jaar en 217 dagen behaalde Remco Evenepoel de tijdritzege in Alicante. Hij werd zo de jongste Belg die een tijdrit (geen proloog) in een grote ronde won sinds Raymond Impanis in 1947 de langste tijdrit ooit in de Tour (139 km) als rapste aflegde, op een leeftijd van 21 jaar en 271 dagen.

21

Zoveel jaar was het geleden, tot de winst van Evenepoel in de Vuelta, dat een Belg zijn eerste ritzege in een grote ronde behaalde in een chronorace. Toen Rik Verbrugghe, in de proloog van de Giro 2001.

Voor de eerste winst in een grote ronde in een tijdrit (langer dan 8 km) moet je terug naar Michel Pollentier, die in de Tour van 1974 de chronoproef naar Orléans won, over 37 km. Het was toen voor de West-Vlaming zelfs zijn eerste grote zege.

2

De zoveelste regerende Belgische tijdritkampioen werd Remco Evenepoel die een zege tegen de klok in een grote ronde behaalde. Ook hier ging Rik Verbrugghe hem vooraf, met zijn winst in de proloog van de Ronde van Italië 2001.

44

Zoveel jaar, voor Evenepoel in Alicante, was het geleden dat er een Belg in de leiderstrui een Vueltarit had gewonnen: Ferdi Van den Haute realiseerde dat in de negende etappe van de editie van 1978, richting Tortosa.

De Schepdaalnaar is ook de tweede Belg in 2022, na Wout van Aert in Calais in de Tour, die in de leiderstrui een rit in een grote ronde op zak steekt.

De laatste dergelijke tricolore dubbelslag? In 1976, toen Patrick Sercu en Roger De Vlaeminck elk een rit in de Giro wonnen, in de roze leiderstrui. En Freddy Maertens in de Tour drie etappezeges behaalde in de gele trui.

2

Zoveel opeenvolgende ritten tegen de klok in een grote ronde hebben Belgische renners gewonnen: Van Aert in de Tour in Rocamadour, Evenepoel in Alicante in de Vuelta.

De laatste keer, voor dit jaar, dat twee landgenoten zo’n serie neerzetten: Freddy Maertens en Michel Pollentier, die in de Vuelta van 1977 de proloog en de twee (korte) tijdritten wonnen.

Voor twee zeges op rij van twee Belgen in een lange tijdrit moet je nog een jaar vroeger terug in de tijd, toen Joseph Bruyère in de Giro won in Milaan (na een chronoproef van 28 km) en Freddy Maertens in de Tour won in Le Touquet (na een tijdrit van 37 km).