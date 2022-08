Van Aert en Evenepoel kopmannen: ontdek de Belgische selectie voor het WK wielrennen

Bondscoach Sven Vanthourenhout heeft dinsdagvoormiddag in de gebouwen van Belgian Cycling in Tubeke zijn selecties bekendgemaakt voor de wereldkampioenschappen wielrennen van volgende maand in het Australische Wollongong (18-25 september).

Opvallend, in de achtkoppige selectie van de bondscoach voor de wegrit bij de mannen, waarmee het WK op zondag 25 september afsluit, is er geen plaats voor Dylan Teuns, in het voorjaar nog winnaar van de Waalse Pijl. De bondscoach opteert voor Nathan Van Hooydonck, Jasper Stuyven, Pieter Serry, Yves Lampaert, Quinten Hermans en Stan Dewulf in steun van Wout van Aert en Remco Evenepoel, de twee Belgische kopmannen met wie ons land Down Under op jacht gaat naar goud.

Jasper Philipsen, voormalig olympisch kampioen Greg Van Avermaet, Dries Van Gestel en Louis Vervaeke zijn de reserves. Evenepoel en Lampaert werken ook de tijdrit af.

Kopmannen op gelijke hoogte

‘We hebben een ploeg in functie van Wout van Aert en Remco Evenepoel samengesteld’, legde Vanthourenhout uit. ‘Stan Dewulf is misschien voor het publiek een verrassende naam, maar in de buik van het peloton komt zijn naam vaak genoeg naar voren. Het is een onderschatte renner, die door heel wat teams gegeerd is.’

Dat betekent wel dat Dylan Teuns moet thuisblijven. ‘Je moet nu eenmaal keuzes maken. Dylan is een fantastische renner, maar we hebben nog vele goeie renners in België die uiteindelijk de selectie niet gehaald hebben. Dylan staat zelfs niet op de reservelijst, want dat zou ik minderwaardig gevonden hebben voor een renner van zijn kaliber. Philipsen en Van Avermaet moet zich wel klaar houden, maar dat zijn toch renners van een ander type. Natuurlijk is het niet leuk om een renner als Dylan teleur te stellen. We hebben erover gesproken, maar dat zijn niet meteen de makkelijkste gesprekken.’

Vorig jaar werd er op het WK in Leuven gestart met één kopman: Wout van Aert. Evenepoel zat in een dienende rol. Finaal draaide het WK voor eigen volk toen uit op een sisser. ‘Nu starten we met twee kopmannen, die op gelijke hoogte staan. Zij dwingen dat ook af en zijn zich daar ook van bewust. Het is een compatibel duo en ze zullen elkaar moeten vinden als ze straks wereldkampioen willen worden. Het zijn twee steengoede renners die perfect de finale van zo’n wedstrijd aankunnen. Op voorhand is met beiden over de selectie gesproken, maar eisen zijn er daarbij niet gesteld. Het resultaat is een mooie en sterke selectie, waar ik 100 procent achter sta. We moeten gereputeerde renners thuislaten, maar dat is nu eenmaal de weelde die we hebben.’

Van Aert kiest voor eendagswedstrijden in aanloop naar het WK, Evenepoel startte in de Vuelta en lijkt daar op weg naar zijn eerste eindzege in een grote wielerronde. Onze landgenoot moet er dagelijks zijn rode leiderstrui verdedigen en dat vreet energie. ‘Dat is op voorhand allemaal besproken, met alle mogelijke scenario’s. Zo’n Vuelta vreet natuurlijk energie, maar Remco is op en top prof. Na de Vuelta gaat de focus dan ook onmiddellijk op het WK en het herstel zal daarbij heel belangrijk zijn. Als federatie kunnen we zijn prestaties alleen maar toejuichen en we zijn fier dat we zo’n renner kunnen meenemen naar het WK.’

