Van der Poel moet dinsdag voor rechtbank verschijnen na arrestatie vlak voor WK

Mathieu van der Poel is gearresteerd geweest na een incident in het hotel van de Nederlander, de avond voor de WK-wegrit van zondag in Australië. Van der Poel, een van de topfavorieten, was pas om 4u terug op zijn kamer. “Dit is een ramp, maar ik kan er niets meer aan veranderen”, verklaarde hij voor de camera van Sporza. Uiteindelijk kneep Van der Poel na ruim 30 kilometer de remmen dicht. Hij moet dinsdag voor een plaatselijke rechtbank verschijnen.

“Ik lag vroeg in bed en heel veel kinderen op de gang van mijn kamer vonden het nodig om continu aan te kloppen, terwijl ik wou slapen voor een belangrijke dag”, deed Van der Poel bij Sporza zijn verhaal. “Na een paar keer was ik er klaar mee. Ik heb niet zo vriendelijk gevraagd om te stoppen. Daarna hebben ze de politie gebeld en werd ik meegenomen.” Pas om 4u was VDP opnieuw op zijn kamer, na zijn bezoek aan het politiebureau. “Dat is zeker niet ideaal. Het is een ramp, maar ik kan er niets meer aan veranderen. Ik probeer er het beste van te maken. Het is op weinig slaap dat ik zal koersen, ik hoop dat ik het op adrenaline kan doen. Leuk was het zeker niet. Het is wat het is, ik moet het ermee doen”, besloot Van der Poel.

De politie van New South Wales bevestigde bij Velonews en het Franse persagentschap AFP dat een 27-jarige man gearresteerd werd aan The Grand Parade in Brighton-Le-Sands, een voorstad van Sydney, waar het Nederlandse team verblijft. Van der Poel wordt beschuldigd van agressie. Hij werd vrijgelaten op voorwaarde dat hij dinsdag voor de rechtbank (Sutherland Local Court) verschijnt. “Rond 22u40 (zaterdagavond) was een man in een hotel in Brighton-Le-Sands betrokken bij een woordenwisseling met twee tienermeisjes, van 13 en 14 jaar oud”, zo luidt de mededeling van de politie van New South Wales. “De man zou beide tieners geduwd hebben, waarbij de ene op de grond viel en de andere tegen de muur geduwd werd met een kleine schaafwond op de elleboog tot gevolg. Op de hoogte gesteld van het incident belde het hotelmanagement vervolgens de politie.”