Wielrenner Mathieu van der Poel is in Australië veroordeeld voor het aanvallen van twee meisjes in een hotel in Sydney. De rechter gaf hem een boete van duizend dollar voor het aanvallen van een meisje en vijfhonderd dollar voor het andere meisje. Dat is omgerekend in totaal iets meer dan duizend euro, zo meldt de Nederlandse omroep NOS maandag.

De rechter rekende het Van der Poel zwaar aan dat hij het recht in eigen hand nam. Volgens de rechter had hij dat niet mogen doen, maar had hij de beveiliging van het hotel moeten bellen.

Van der Poel bracht de nacht van zaterdag op zondag in de cel door omdat hij de meisjes van 13 en 14 had geduwd. Dat deed hij omdat ze lawaai maakten en herhaaldelijk op zijn deur klopten. Hij raakte daardoor gefrustreerd omdat hij niet kon slapen vlak voor zijn deelname aan het WK.

De rechter hield er geen rekening mee dat hij een professionele sporter is. Het feit dat hij deelnam aan een grote wedstrijd was voor de rechter geen verzachtende omstandigheid. De advocaat van Van der Poel zegt in beroep te gaan tegen de uitspraak en hoopt op vrijspraak van de renner. Van der Poel mag na de uitspraak Australië verlaten.

Van der Poel moest zich aanvankelijk dinsdag voor de rechter verantwoorden, maar op verzoek van zijn advocaat vond die zitting een dag eerder plaats omdat hij vandaag/maandag naar huis zou vliegen. Hoofdcoach Jan van Veen van de Nederlandse wielerbond KNWU wilde niet reageren op de uitspraak van de rechter. Hij wilde ook niet zeggen of Van der Poel maandag terugvliegt. De winnaar van de Ronde van Vlaanderen stapte zondag na zo’n 30 km uit de wedstrijd. Remco Evenepoel reed enkele uren later in Wollongong naar zijn eerste wereldtitel.

“Ik lag vroeg in bed en heel veel kinderen op de gang van mijn kamer vonden het nodig om continu aan te kloppen, terwijl ik wou slapen voor een belangrijke dag”, deed Van der Poel bij Sporza zondag zijn verhaal. “Na een paar keer was ik er klaar mee. Ik heb niet zo vriendelijk gevraagd om te stoppen. Daarna hebben ze de politie gebeld en werd ik meegenomen.” Pas om 4u was VDP opnieuw op zijn kamer, na zijn bezoek aan het politiebureau. “Dat is zeker niet ideaal. Het is een ramp, maar ik kan er niets meer aan veranderen. Ik probeer er het beste van te maken. Het is op weinig slaap dat ik zal koersen, ik hoop dat ik het op adrenaline kan doen. Leuk was het zeker niet. Het is wat het is, ik moet het ermee doen”, besloot Van der Poel.