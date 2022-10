Vanaf donderdag te koop: de najaarsspecial van Sport/Wielermagazine

Vanaf donderdag 27 oktober ligt de najaarsspecial van Sport/Wielermagazine in de winkel. Met een terugblik op de successeizoenen van Remco Evenepoel, Wout van Aert en Lotte Kopecky, plus dossiers over het veldrijden en de 100e verjaardag van de Gentse zesdaagse.

Na de traditionele Wielergids bij het begin van het wegseizoen, de Tourgids in juni en de Vueltagids in augustus verwent Sport/Wielermagazine de koersliefhebbers ook met een najaarsspecial. Daarin blikken we uiteraard terug op een historisch Belgisch wielerseizoen, onder meer tijdens een dubbelgesprek met José De Cauwer en Serge Pauwels, cocommentatoren bij Sporza (tv en radio).

Verder reconstrueren we de mentale evolutie van kroonjuwelen Remco Evenepoel en Wout van Aert: hoe zij met een aangepaste communicatie, focus en mindset uitgroeiden tot twee wereldtoppers. En zo meer gelijkenissen hebben dan je op het eerste gezicht zou denken.

Met het boegbeeld van het Belgische vrouwenwielrennen, Lotte Kopecky, overlopen we haar jaar van de grote doorbraak, van haar zege in de Strade Bianche tot haar zilveren medaille op het WK in Wollongong.

Een andere uitblinker in 2022 was Jonas Vingegaard: hoe groeide hij uit van onbekende Deense renner tot geletruiwinnaar? In een interview met zijn Jumbo-Vismacoach Tim Heemskerk schetsen we zijn steile opgang.

Daarnaast beschrijven onze wielermedewerkers elk hun bijzonder moment van het afgelopen seizoen: van de bocht van Mathieu van der Poel in Dwars door Vlaanderen, over de glimlach van Primoz Roglic in de Tour en de grimas van Enric Mas in de Vuelta, tot de oorbellen van wereldkampioene Annemiek van Vleuten.

Als afsluiter brengen we een portret van Jan Ullrich, de Duitser die 25 jaar geleden de Tour won, daarna in een diepe put viel en dit jaar weer is recht gekrabbeld.

Veldrijden

Deze najaarsspecial bevat ook een stevig dossier over het veldritseizoen, dat komend weekend en op 1 november helemaal op gang komt met de crossen in Ruddervoorde, Maasmechelen en op de Koppenberg.

Naast de info over alle ploegen geeft tweevoudig wereldkampioen Niels Albert zijn ongezouten mening over het veldritlandschap. Verder hebben we een uitgebreid gesprek met de beste crosser naast de ‘Grote Drie’, Eli Iserbyt. Hij biedt inzicht in de manier waarop hij die rol probeert in te vullen, op en naast de fiets. En hoe ook hij aan zijn communicatie en mindset heeft gesleuteld.

Van wereldkampioen cyclocross Tom Pidcock reconstrueren we zijn pad tot de top. Hoe hij zich ontpopte tot een duizendpoot, die in 2021 olympisch kampioen mountainbike werd, en in de Tour van 2022 de rit naar L’Alpe d’Huez won.

Over de toppers van het vrouwenveldrijden, tegenwoordig allemaal afkomstig uit Nederland, lieten we bondscoach Gerben de Knegt zijn licht schijnen. Wat zijn de kwaliteiten en werkpunten van Fem van Empel en co?

Verder blikken we al vooruit naar het EK in Namen, het BK in Lokeren en het WK in Hoogerheide, waar de regenboogstrijd al voor de derde keer sinds 2009 georganiseerd wordt. Daarom brachten we een bezoek aan Adrie van der Poel, een van de bezielers van de organisatie.

100 jaar Gentse zesdaagse

Het derde en laatste hoofdstuk van deze najaarsspecial staat in het teken van de 100e verjaardag van de Zesdaagse van Vlaanderen-Gent. Met zesvoudig winnaar lljo Keisse halen we herinneringen op aan de vele jaren waarin hij het Kuipke deed ontploffen.

We laten ook vier renners van de nieuwe generatie aan het woord. Titelverdediger Robbe Ghys, Tuur Dens, Jules Hesters en Fabio Van den Bossche spreken over hun liefde voor de Gentse zesdaagse.

Daarnaast leggen organisatoren Christophe Sercu en Christophe Impens uit waarom de zesdaagse in de Arteveldestad blijft overleven, en allicht nog vele jaren een zeer populair event zal blijven.

Ook de rijke geschiedenis van de Gentse zesdaagse komt aan bod: we hadden een interview met Benno Wauters, die daarover een boek schreef, en stelden een top vijftien op van de beste pistiers die de voorbije 100 jaar aan de slag waren in het Kuipke.

De najaarsspecial van Sport/Wielermagazine is vanaf donderdag 27 oktober te koop, telt 132 pagina’s en kost 7,95 euro. Abonnees van Sport/Voetbalmagazine krijgen deze special gratis in de bus.