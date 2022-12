Alvarado snelt naar zege in Heusden-Zolder

De Nederlandse Ceylin del Carmen Alvarado heeft dinsdag de Superprestige in Heusden-Zolder op haar naam gebracht. Ze haalde het voor haar landgenotes Inge van der Heijden en Lucinda Brand.

Na hun afwezigheden in Gavere op maandag, verschenen met Ceylin del Carmen Alvarado en Denise Betsema enkele ‘frisse’ vrouwen aan de start. Puck Pieterse, noch Fem Van Empel of Marianne Vos waren van de partij. Ook Sanne Cant gunt zichzelf rust. Alvarado, Van der Heijden, Brand en Betsema maakten meteen hun intenties duidelijk na de start.

Ook de Italiaanse Persico was goed weg. Brand zou haar snelle begin wat moeten bekopen en gas terugnemen in de tweede ronde. Al gauw toonden Van der Heijden en Alvarado zich de sterksten van het pak en scheidden ze zich af van hun rivalen. Betsema volgde op zeven seconden op het eind van ronde drie.

Van der Heijden had het daarna niet onder de markt tegen Alvarado die duidelijk haar goede benen van voor haar ziekte had teruggevonden en moest in ronde vier enkele meters prijs geven. De renster van Alpecin-Deceuninck verzwakte niet, bleef bijna foutloos en soleerde naar de zege, Van der Heijden bezette de tweede plaats, in de strijd om plek drie haalde Brand het voor Persico en Betsema.