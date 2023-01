Benidorm, waar Mathieu van der Poel én Wout van Aert géén regerende veldritkampioenen zullen zijn

Hoe Mathieu van der Poel en Wout van Aert het veldrijden al van bij de jeugd hebben gedomineerd, zal zondag in de wereldbekercross in Benidorm blijken uit de teamshirts die ze beiden zullen dragen. Dat is lang geleden én uitzonderlijk.

6 september 2009: Mathieu van der Poel en Wout van Aert nemen het voor de allereerste keer tegen elkaar op, in de nieuwelingencross van Essen-Horendonk.

De Nederlander, dan al een veelwinnaar, triomfeert in een shirt van het Oost-Vlaamse Isorex Cycling Team. De Belg, dan nog een schriel ventje, eindigt als zesde, in een truitje van het DCM-GB Vorselaar Team.

Dat seizoen (2009/10) zullen ze nog vijf keer de degens kruisen, telkens in een merkentrui van hun ploeg. Die ruilen ze in hun respectieve nationale titelraces, begin januari 2010, ook niet in voor een kampioenenshirt. Van Aert is sinds de kerstperiode out met klierkoorts, Van der Poel verliest in Heerlen van Erik Kramer.

Het volgende seizoen (2010/11) vinden er geen duels plaats: de Lillenaar koerst bij de eerstejaarsjunioren, de Nederlander uit Kapellen werkt zijn tweede nieuwelingenseizoen af. Met een verpletterende dominantie: 28 op 28, waaronder de Nederlandse titel in Sint-Michielsgestel. De derde in zijn carrière nadat ‘Matje’ bij de aspiranten al twee keer nationaal kampioen is geworden.

Het is het begin van een lange ononderbroken reeks van Nederlandse titels: twee bij de junioren, één bij de beloften en vanaf 2015 zes bij de profs.

Eerste profduel

Van Aert is minder succesvol op BK’s: geen enkele gouden plak bij de jeugd. Al wordt hij in februari 2014 wel wereldkampioen bij de beloften (in het hol van de leeuw, in Hoogerheide), en in november 2014 Europees kampioen bij de U23 in Lorsch, met de regenboogtrui aan.

Wout van Aert veroverde in 2014 zijn eerste wereldtitel, in Hoogerheide. Michael Vanthourenhout werd toen tweede, Mathieu van der Poel derde. © Belga

Een trui die Van der Poel in 2012 en 2013 al bij de junioren heeft veroverd, en die hij dus begin februari 2014 aan zijn Belgische concurrent moet afstaan.

Dan al hebben de twee rivalen al één keer aan de start van een cross bij de elite gestaan: in december 2013, in Antwerpen. Waar Van der Poel als tweede finisht en Van Aert als zevende. Beiden in een merkentrui, van respectievelijk IKO Enertherm-BKCP en Telenet-Fidea.

Eerste profseizoen

Het seizoen erop (2014/15) werken Van der Poel en Van Aert hoofdzakelijk een programma af bij de elite. Beiden zijn immers begin 2014 officieel prof geworden.

Een crosscampagne die ze mengen met nog enkele beloftewedstrijden. Die rijden ze in hun respectieve kampioenentrui (MvdP als Nederlandse titelhouder, WvA als regenboogtruidrager).

Bij de profs crossen ze tot nieuwjaar in hun teamshirt: Van der Poel in dat van BKCP-Powerplus, Van Aert in dat van Vastgoedservice-Golden Palace (zijn nieuwe ploeg sinds september, na een hele transfersoap).

Gezien de beloftecrossen blijven die onderlinge ontmoetingen bij de profs tot eind december 2014 beperkt tot vijf stuks: Ronse, Koksijde, Hamme-Zogge, Mol en Loenhout. Een keer wint Sven Nys (Ronse), viermaal (onder meer in een spannende sprint in Hamme-Zogge) is de dan twintigjarige Van Aert de beste, telkens in zijn shirt van Vastgoedservice-Golden Palace.

Hamme 2014. One of the best battles between Mathieu van der Poel and Wout van Aert and one of the best sprints ever in cyclocross. pic.twitter.com/d1LRByPTsE — Cyclocross24.com (@cyclocross24) January 21, 2021

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Einde van reeksen

Een merkentrui die de Kempenaar ook na de kampioenschappen in 2015 moet aantrekken, want op het BK in Erpe-Mere gaat hij ten onder aan de druk en in Tábor houdt Van der Poel hem van zijn eerste wereldtitel bij de elite.

Het seizoen erop (2015/16) is het wel prijs voor Van Aert: Belgisch kampioen in eigen Lille, wereldkampioen in Heusden-Zolder.

In de jaren daarna zal hij nog vier tricolore truien en twee regenboogtruien veroveren. Van der Poel dikt zijn palmares aan met nog drie wereldtitels, aangevuld met drie Europese sterrentruien, en zes nationale titels.

Aan die reeks van gouden medailles op het NK komt in 2022 echter een einde, wanneer de Nederlander verstek moet geven, wegens zijn rugblessure.

Omdat Van Aert na zijn Belgische titel in Middelkerke zich concentreert op de weg, profiteert Tom Pidcock van hun afwezigheid om in Fayetteville de regenboogtrui aan te trekken.

Voor het eerst sinds 2014 staat zo een andere renner dan MvdP of WvA op het hoogste podiumtrapje van het WK veldrijden bij de profs.

Wennen

Omdat Van der Poel en Van Aert dit seizoen nog niet aan hun crosscampagne waren begonnen toen het EK plaatsvond (gewonnen door Michael Vanthourenhout) en béíden voor de eerste keer niet deelnamen aan hun nationale kampioenschappen zullen ze zo zondag in Benidorm in hun merkentrui rondcrossen.

Voor Van der Poel is dat niet nieuw: hij rijdt dit seizoen al sinds zijn eerste cross in Hulst (27 november) rond in een trui van zijn ploeg. Al was dat wel lang geleden: van zijn derde winst op het NK bij de profs, in 2017 in Sint-Michielsgestel (toen in een tricot van Beobank-Corendon).

Voor Van Aert wordt het zondag in Benidorm minder wennen: zijn laatste cross in een Jumbo-Vismatrui dateert van het BK 2022 in Middelkerke.

En voor zijn laatste veldrit zonder een kampioenstitel op zak moet je terug naar 3 januari 2021 in Hulst. Al droeg hij toen wel het shirt als leider van de Wereldbeker, dat hij in december 2020 in Dendermonde had veroverd.

Lang geleden

Voor een cross waarin nóch Van der Poel, nóch Van Aert een kampioenentricot droeg, moet je echter terugkeren naar 30 december… 2014, in Loenhout. De laatste van hun vijf duels in hun toen eerste bijna volledige crosscampagne bij de profs.

Een race die de Belg toen overtuigend won, uiteraard voor de Nederlander, als tweede. En die komende zondag al 8 jaar, 3 weken en 2 dagen geleden zal zijn.

En nog opvallender: in Benidorm zullen Van der Poel en Van Aert pas voor de dertiende keer in hun loopbaan béíden in hun teamshirt crossen (na zes keer in hun eerste nieuwelingenseizoen bij de jeugd en zesmaal bij hun eerste gezamenlijke stappen bij de profs).

Volgende zaterdag volgt misschien nog een veertiende keer, in Hamme-Zogge. Misschien, want het is nog niet bekend of Van der Poel op zondag de cross in Besançon meepikt.

Meer dan waarschijnlijk zal op het WK in Hoogerheide (op 5 februari) wel een einde komen aan die korte periode waarin Van der Poel én Van Aert geen regerende kampioenen in het veld waren.

Dat zullen zelfs zij, bij hun allereerste cross samen, in Essen-Horendonk 2009, niet hebben durven te voorspellen.