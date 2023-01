Bijna 900.000 kijkers voor BK veldrijden en toch minste kijkers in 12 jaar

Gemiddeld 883.417 mensen keken afgelopen zondag naar het felbevochten duel tussen Michael Vanthourenhout en Laurens Sweeck op het BK cyclocross. Opvallend genoeg het kleinste aantal sinds 2011.

Geen Wout van Aert zondag aan de start van het BK in Lokeren, de eerste keer in zijn profcarrière dat hij afzegde voor de nationale titelrace in het veldrijden.

Het voordeel: zo was de winnaar niet op voorhand bekend, en zouden de crossfans een mooie strijd krijgen tussen Michael Vanthourenhout, Eli Iserbyt en Laurens Sweeck.

Dat werd het ook, weliswaar een duel tussen de eerste en de laatste, inclusief veel controverse over de ‘wisselgate’.

Desondanks lokte het BK bij de mannen, bovendien op een regenachtige dag, ‘slechts’ 883.417 kijkers op Sporza/Eén (het marktaandeel is nog niet bekend).

‘Slechts’, want pas de derde keer in de laatste vijftien edities dat de nationale titelrace niet de kaap van de 900.000 kijkers rondde, na 2011 (712.457 kijkers voor het BK in Antwerpen, waar Niels Albert won) en 2009 (871.360 kijkers voor het BK in Ruddervoorde, waar Sven Nys triomfeerde, na een felle strijd met Albert).

Tien andere BK’s sinds 2009 waren goed voor een miljoen of meer kijkers (los van het omkaderend programma). Met de editie van 2017 in Oostende als grootste uitschieter: 1.288.674 veldritfans zagen toen Wout van Aert naar de tricolore trui soleren. Het vierde jaar op rij toen met gemiddeld meer dan 1,2 miljoen kijkers.

Sinds 2013 sprong alleen het BK van 2018 (926.215, Koksijde) niet over de lat van één miljoen. Tot het afgelopen kampioenschap in Lokeren.

Lage/hoge cijfers

Toch moeten die ‘lage’ cijfers genuanceerd worden, want 883.417 kijkers is nog altijd bijzonder veel, bovendien voor een race zonder Wout van Aert.

Ter vergelijking: van de jongste Wereldbeker voetbal haalden alleen de matchen van de Rode Duivels, twee kwartfinales, de twee halve finales en de finale meer kijkers dan het BK cyclocross in Lokeren.

Het podium van het BK in Lokeren, met Laurens Sweeck, Michael Vanthourenhout en Thibau Nys. © Belga

Het was ook met voorsprong de best bekeken veldrit van het seizoen, zo’n 150.000 kijkers meer dan de bejubelde cross in Diegem (734.651), die ’s avonds in prime time werd gereden.

Daarna volgen onder meer het EK in Namen (667.345), waar Michael Vanthourenhout won, en de veldrit van Gavere op tweede kerstdag (646.907), waar Mathieu van der Poel Wout van Aert versloeg.

Lagere gemiddeldes

Vergelijken met vorige jaren is moeilijk, omdat Sporza/VTM niet alle topcrossen uitzenden, en cijfers van de betaalzenders niet bekend gemaakt worden.

Feit is wel dat de meeste veldritten, waarvan de cijfers bekend zijn, niet de gemiddeldes van vorige seizoenen halen. De nieuwjaarcross in Baal scoorde bijvoorbeeld het minste aantal kijkers (591.039) sinds 2016. Deze keer wel zonder Wout van Aert en Mathieu van der Poel aan de start.

Maar zelfs met beiden tenoren, of met minstens één van hen, bleven ook crossen als Mol (23/12), Herentals (03/01), Koksijde (05/01) en Gullegem (07/01) steken tussen de 500.000 à 600.000 kijkers.

In een steeds meer gefragmenteerd media/sportlandschap blijven dat niettemin prima cijfers.

Ook de titelstrijd bij de vrouwen van afgelopen zaterdag, waar Sanne Cant voor de 14e keer de tricolore trui veroverde, haalde bijvoorbeeld gemiddeld 533.741 kijklustigen. En de meeste andere wedstrijden bij de dames waren goed voor zo’n 70 à 80% van de kijkcijfersaantallen bij de mannen.

Bron: Centrum voor Informatie over de Media. Het CIM publiceert dagelijks de Total Video kijkcijfers: het aantal kijkers op het eerste scherm (televisietoestel) plus de cijfers voor online video-kijkers op andere schermen.

