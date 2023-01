BK veldrijden: Sanne Cant pakt veertiende Belgische titel

Sanne Cant heeft zich voor de veertiende keer in haar carrière tot Belgisch kampioene gekroond. Ze haalde het zaterdag in Lokeren voor Marion Norbert Riberolle en Alicia Franck.

Het BK veldrijden voor de vrouwen zag nog voor de start een schaduwfavoriet uitvallen. Laura Verdonschot, nochtans al een paar wedstrijden goed op dreef, moest verstek geven wegens een virale infectie. Cant werd nog iets meer topfavoriet zo. De tegenstand moest komen van Marion Norbert Riberolle en Alicia Franck, en die laatste is niet meteen bekend als een liefhebster van modder en nattigheid.

Cant vond een parcours op maat in Park Ter Beuken, al was de beste start wel voor Alicia Franck. De dan nog dertienvoudige Belgische kampioene volgde in haar spoor, Riberolle zat iets verder.

Cant nam de koppositie vervolgens over, Franck sputterde nog even tegen, maar na 5:45 was de renster van Crelan-Fristads alleen op pad. In de achtergrond sukkelde Riberolle met haar materiaal en moest ze tot drie keer toe van de fiets om één ander te herstellen. Pas na een fietswissel kon ze opschuiven, maar meedoen om de zege deed ze nooit.

Vooraan telde Cant na één ronde al 15 seconden bonus op Franck, Riberolle keek al tegen 44 tellen achterstand aan in derde positie. Toch gaf de voormalige Française zich niet zomaar gewonnen. Iets voorbij halfweg de tweede ronde peuzelde ze Franck op, maar voor de driekleur kwam ze te laat.

Op Cant stond geen maat, ze soleerde naar haar veertiende titel, voor Riberolle. Alicia Franck vervolledigde het podium.