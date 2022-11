EK veldrijden: topfavoriete Fem van Empel pakt goud in Namen

De Nederlandse Fem van Empel heeft zich zaterdag in Namen voor het eerst in haar carrière tot Europees kampioene in het veldrijden bij de vrouwen gekroond.

Aan de Citadel haalde ze het van haar landgenote Ceylin del Carmen Alvarado, de Europese kampioene van 2020 in Rosmalen. Het brons was voor de Hongaarse Kata Blanka Vas, de Europese vicekampioene van vorig jaar. Zij stond een volledig Nederlands podium in de weg, want Denise Betsema werd vierde. Op de erelijst is Van Empel, die haar achtste zege van het seizoen boekte, de opvolgster van haar landgenote Lucinda Brand. Marion Norbert Riberolle was de beste Belgische met een 13e plaats.

Wereldkampioene Marianne Vos trok bij de besten het veld in. Ook van de partij in het eerste gedeelte van de wedstrijd waren onder meer de Française Hélène Clauzel, de Hongaarse Kata Blanka Vas en de Nederlandse entente met Fem van Empel, Ceylin del Carmen Alvarado, Denise Betsema en Annemarie Worst. Kata Blanka Vas en Fem van Empel begonnen met een kleine voorsprong aan de tweede ronde. Op 3 seconden reden Denise Betsema en Ceylin del Carmen Alvarado. Marianne Vos en de Italiaanse Sara Casasola bikkelden voor positie vijf. De Française Pauline Ferrand Prévot toerde als 8e rond. Marion Norbert Riberolle was de beste Belgische op een 14e plaats.

Ceylin del Carmen Alvarado trok daarop de wedstrijd naar haar toe. Kata Blanka Vas volgde als tweede, voor Denise Betsema en Fem van Empel. Deze laatste moest even terugkeren nadat ze pech kende toen ze net de ingang van de materiaalpost was voorbijgereden. Bij het ingaan van de vierde van in totaal zes ronden was er deze situatie: Ceylin del Carmen Alvarado voerde het commando. De Nederlandse had wel het gezelschap gekregen van Kata Blanka Vas. Ook Fem van Empel en Denise Betsema zoefden naar de kop van de wedstrijd en zo vormde zich na 25 minuten cross een kopgroep met vier. Betsema kreeg het daarop lastig en zag haar metgezellen steevast kleiner worden.

Bij het intrekken van de voorlaatste ronde moest ook Kata Blanka Vas er voorin af en hielden we enkel nog Fem van Empel en Ceylin del Carmen Alvarado over. Het sein dan voor Van Empel om te gaan versnellen. Ze zette op die manier druk op Alvarado die daarop een foutje maakte, voet aan grond moest zetten en een kloof liet vallen. Fem van Empel vatte de slotronde aan met een voorgift van 21 seconden op Ceylin del Carmen Alvarado. Kata Blanka Vas reed als derde rond op 37 seconden. Betsema moest al 49 seconden goed maken en Sara Casasola 1:35. Aan die posities wijzigde niets meer en zo maakte Fem van Empel haar favorietenrol helemaal waar.