Exact Cross: Aniek van Alphen haalt haar slag in Essen, Alicia Franck eindigt als 2de

Aniek van Alphen heeft de Exact Cross in Essen op haar naam gebracht. In en rond technologie- en funpark Robotland was de 23-jarige Nederlandse oppermachtig. Alicia Franck legde beslag op de tweede plaats voor de Nederlandse Yara Kastelijn, die in de sprint voor de laatste podiumplaats de Britse Anna Kay achter haar liet.

Naast een pak afwezigen door de concurrentie met de wereldbekercross van Dublin op zondag, moest ook Sanne Cant nog in allerlaatste instantie verstek laten gaan. De Belgische kampioene meldde af door ziekte. Het was Leonie Bentveld die het best uit de startblokken schoot. De Nederlandse mocht als eerste het veld opzoeken. Achter haar deden Alicia Franck dat eveneens net als Laura Verdonschot, de Britse Anna Kay, de Nederlandse Aniek van Alphen en haar landgenote Maud Kaptheijns gevolgd door de rest van het 40-koppige deelnemersveld.

Versnelling ingezet

Een kopgroep met Alicia Franck, Aniek van Alphen, Leonie Bentveld, Anna Kay, Laura Verdonschot en de Nederlandse Yara Kastelijn begon met een voorgift van 12 seconden op het duo Xaydee Van Sinaey en de Canadese Maghalie Rochette aan de tweede ronde. De ronde daarop haakten Alicia Franck en Leonie Bentveld even in elkaar. Aniek van Alphen had dan al een versnelling ingezet en zonderde zich af van de kopgroep.

Yara Kastelijn zette een tegenreactie op maar volgde bij het ingaan van de vierde ronde, in het gezelschap van Anna Kay, op 12 seconden. Laura Verdonschot moest al 17 seconden goedmaken. Alicia Franck en Leonie Bentveld volgden op 21 seconden. Achter Aniek van Alphen vormde zich een groepje met Anna Kay, Yara Kastelijn en Laura Verdonschot. Alicia Franck met Leonie Bentvelt streden voor plaats vijf.

Franck slaagde erin aan te sluiten bij Kay, Kastelijn en Verdonschot. Dat viertal reed bij het ingaan van de voorlaatste ronde op 33 seconden van de eenzame leidster Aniek van Alphen. Bij het aanhoren van het belsignaal was die voorgift al opgelopen tot 45 seconden. Aniek van Alphen kon zo van de slotronde een heus eresaluut maken. Alicia Franck versnelde daarin en deed een gooi naar de dichtste ereplaats en slaagde helemaal in haar opzet.

Van Alphen volgt de Britse Zoe Bäckstedt op als eindlaureate.