Fem van Empel houdt landgenotes Pieterse en Brand af en pakt eerste wereldtitel in het veldrijden

Fem van Empel heeft zich zaterdag voor het eerst tot wereldkampioene veldrijden gekroond. De twintigjarige Nederlandse haalde het voor eigen volk in Hoogerheide voor landgenotes Puck Pieterse en Lucinda Brand. Marion Norbert Riberolle werd de eerste Belgische op de dertiende plaats.

Topfavorietes Van Empel en Pieterse reden al in de eerste ronde in Hoogerheide weg van de rest van het pak. Ze losten elkaar aanvankelijk van geen vin, maar een schuiver van Pieterse in de vierde ronde zorgde voor de beslissing. Van Empel schoot weg en behield de rest van de cross haar voorsprong.

De wereldtitel is voor Van Empel de kroon op een fantastisch seizoen. Het is al haar veertiende zege, waarbij ook de Europese titel in Namen zat. Ze pakte ook de eindzege in de Wereldbeker. In Hoogerheide veroverde ze vrijdag al goud met de estafette.

Eerder op de dag pakte Thibau Nys de wereldtitel bij de jongens beloften, voor de Nederlander Tibor del Grosso en Witse Meeussen. De Canadese Isabella Holmgren werd verrassend wereldkampioene bij de meisjes junioren, voor haar tweelingzus Ava.

Zondag komen de jongens junioren (om 11 uur), meisjes beloften (om 13 uur) en mannen elite (om 15 uur) in actie in Hoogerheide.