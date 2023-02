Fransman Bisiaux pakt wereldtitel bij de junioren, brons voor Yordi Corsus

Léo Bisiaux is de nieuwe wereldkampioen veldrijden bij de jongens junioren. De zeventienjarige Fransman haalde het in het Nederlandse Hoogerheide solo voor de Nederlander Senna Remijn. Het brons ging naar onze landgenoot Yordi Corsus.

Bisiaux ging net voor het ingaan van de tweede ronde solo en breidde zijn voorsprong gestaag uit. Achter hem ging het zilver naar Remijn. Yordi Corsus bleef in de strijd voor het brons nipt landgenoten Wies Nuyens en Seppe Van den Boer voor.

Het brons van Corsus is de vierde Belgische medaille op dit WK veldrijden. Zaterdag was er goud en brons bij de jongens beloften, voor Thibau Nys en Witse Meeussen. Vrijdag pakte de gemengde estafette brons.

Later deze middag is er in Hoogerheide nog de wedstrijd voor meisjes beloften (om 13 uur). Om 15 uur begint dan de wedstrijd bij mannen elite. Daarin zijn Wout van Aert en de Nederlander Mathieu van der Poel de grote favorieten.