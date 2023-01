Hoe Mathieu van der Poel zijn zegekaart in het cyclocross blijft uitbreiden

Overal waar men gaat langs cyclocrosswegen, wint Mathieu van der Poel een cyclocross. Ook afgelopen dinsdag in Herentals, de zéstigste verschillende locatie waar de Nederlander bij de profs triomfeerde.

Het begon op 16 februari 2014 in Heerlen, toen Mathieu van der Poel als 19-jarige zijn allereerste veldrit bij de elite won. Bijna negen jaar later staan er, na zijn zege in de X2O-Trofeemanche in Herentals, liefst 146 stuks op zijn naam.

Voor de Nederlander was het zijn eerste overwinning in de thuisbasis van Wout van Aert. Weliswaar nadat hij er slechts één keer had deelgenomen: in 2020, toen hij tweede werd na de Belg – nota bene zoals Van Aert afgelopen dinsdag toen ook achteruitgeslagen door een lekke band.

Met zijn triomf in Herentals vulde Van der Poel zijn zegekaart verder aan. Van alle wedstrijden op de veldritkalender van 2022/23 (klassementscrossen, plus Exact-races en andere C1/C2-crossen) is Val di Sole nu de enige race waar MvdP al aan de start stond en die hij nog níét heeft gewonnen. In de sneeuw nam hij afgelopen december geen risico’s en werd hij slechts achtste.

Alleen in Lokeren (één deelname in 2018, opgave na val), Dendermonde (twee keer tweede na Van Aert in 2020 en 2021), Spa-Francorchamps (vierde, twaalfde en tweede in 2014, 2015 en 2016), Pontchâteau (tweede op het EK 2016 na Toon Aerts) en in Bièles (tweede na Van Aert op het WK 2017) kon Van der Poel nog geen zege boeken (in wedstrijden waaraan hij heeft deelgenomen).

Die races staan dit jaar echter niet op de veldritkalender.

Verspreid over Europa

Herentals werd dinsdag ook de zestigste verschillende plaats waar de Nederlander een veldrit bij de profs won (exclusief de criteriumcross in Waregem).

Die zeges (in totaal 146) zijn verdeeld over negen landen: België (37), Nederland (13), Denemarken (1), Duitsland (1), Frankrijk (2), Italië (1), Tsjechië (1), Verenigde Staten (2) en Zwitserland (2).

Daar kan dit seizoen (op 22 januari) nog een tiende land en een 61e verschillende locatie bij komen als Mathieu van der Poel de WB-cross in Benidorm (Spanje) op zijn naam zou schrijven.