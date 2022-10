Iserbyt klopt Sweeck in sprint en sluit Amerikaans WB-tweeluik af met perfect rapport

Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) heeft zondag in het Amerikaanse Fayetteville de tweede manche van het seizoen in de Wereldbeker veldrijden op zijn naam geschreven. In een sprint met twee klopte hij Laurens Sweeck (Crelan).

Iserbyt keert zo met een perfect rapport terug uit de Verenigde Staten, nadat hij ook al de openingsmanche in Waterloo won. Ook bij de vrouwen was er slechts één winnares in de twee crossen. De Nederlandse Fem van Empel was zowel vorig weekend in Waterloo (Wisconsin) als vandaag/zondag in Fayetteville de beste. Beide veldrijders verstevigen logischerwijs hun leidersplaatsen in de WB-standen. Het was de man in de wit-rode leiderstrui van de wereldbeker, Eli Iserbyt, die de beste start nam en als eerste het veld inreed. Achter hem volgden Laurens Sweeck, Daan Soete, Vincent Baestaens, Niels Vandeputte, Toon Vandebosch en de rest van het pak.

Laurens Sweeck begon als eerste aan de 38-delige trappenpartij. Terwijl Toon Vandebosch ging aanvallen net voor het intrekken van de tweede ronde. Achter hem voerden Laurens Sweeck en Eli Iserbyt het tempo op en zo was de poging van Vandebosch snel tenietgedaan. Een kopgroep met maar liefst 14 renners trok de vierde ronde in. Daarin figureerden Michael Vanthourenhout, Eli Iserbyt, Daan Soete, Laurens Sweeck, Toon Vandebosch, Thibau Nys, Niels Vandeputte, Joran Wyseure, Vincent Baestaens, Thijs Aerts, de Tsjech Michael Boros, de Zwitser Timon Rüegg en de Amerikanen Eric Brunner en Curtis White. Vanthourenhout ging daarop aan de boom schudden.

Bij mondjesmaat schoven Eli Iserbyt, Laurens Sweeck en Thibau Nys mee. Ook die vlucht ging niet door en zo vormde zich, half cross, opnieuw een kopgroep met 11 renners. Baestaens, Aerts en White hadden voorin de rol gelost. Na 40 minuten cross versnelden Iserbyt en Vanthourenhout. Enkel Laurens Sweeck slaagde erin om naar de ploegmakkers van Pauwels Sauzen-Bingoal te rijden. Eli Iserbyt trok bij het ingaan van de slotronde in de aanval. Laurens Sweeck counterde gevat met Michael Vanthourenhout als schaduw.

Laatstgenoemde kraakte toch en zo bleven enkel Iserbyt en Sweeck voorin over. In de daaropvolgende spurt met twee haalde de leider in de Wereldbekerstand het. Michael Vanthourenhout werd derde voor de verrassende Amerikaan Eric Brunner. Thibau Nys reed naar de vijfde plaats.