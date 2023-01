Iserbyt profiteert van schuiver Pidcock en soleert naar zege in Baal

Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) heeft zondag op nieuwjaarsdag in Baal de Grote Prijs Sven Nys op zijn naam geschreven, dat is de derde manche van het seizoen in de X20 Badkamers Trofee veldrijden.

Bij afwezigheid van Wout van Aert en Mathieu van der Poel was het wereldkampioen Tom Pidcock (INEOS) die aanvankelijk de hoofdrol opeiste op en rond de Balenberg. De Brit ging reeds in de tweede ronde solo, bouwde een voorsprong uit en controleerde die vervolgens keurig.

In de slotronde ging het echter volledig fout. Op het wasbord bleef hij haperen, waardoor Eli Iserbyt en diens ploegmaat Michael Vanthourenhout langszij kwamen. Iserbyt zag zijn moment gekomen en trok solo richting de aankomststreep. Vanthourenhout pakte plaats twee, Pidcock moest vrede nemen met de derde stek.

Voor Iserbyt, die zijn leidersplaats in het klassement verstevigde, is het de eerste zege ooit in Baal. Vorig jaar ging de zege er voor de derde keer naar Wout van Aert, de vier jaren voordien was Van der Poel er telkens met de winst aan de haal gegaan. De vierde manche van het seizoen staat dinsdag in Herentals op het programma.