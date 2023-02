Jarige Van Anrooij soleert naar wereldtitel bij de meisjes beloften

Shirin van Anrooij heeft zich zondag op haar 21e verjaardag tot nieuwe wereldkampioene veldrijden bij de meisjes beloften gekroond. De Nederlandse haalde het solo voor de Britse Zoe Bäckstedt en de Tsjechische Kristyna Zemanova. Julie Brouwers werd de eerste Belgische op de tiende plaats.

Van Anrooij reed in de tweede ronde weg van haar concurrentes. Bäckstedt bleef de hele tijd dichtbij, maar de Nederlandse hield stand en pakte de overwinning. In 2020 werd ze al wereldkampioene bij de junioren.

Van Anrooij veroverde dit seizoen zes overwinningen bij de vrouwen elite. De cross in Hoogerheide was haar laatste bij de U23.

Later deze namiddag (om 15 uur) is er het slotstuk van het WK in Hoogerheide, de wedstrijd bij de mannen elite. Daarin zijn Wout van Aert en de Nederlander Mathieu van der Poel de grote favorieten.