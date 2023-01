Laurens Sweeck neemt revanche in Otegem na BK-teleurstelling

Laurens Sweeck (Crelan-Fristads) heeft maandag de 53e editie van de Weversmisdagcross in Otegem gewonnen.

Sweeck nam zo revanche na de ontgoocheling zondag op het BK in Lokeren, waar hij tweede werd achter Michael Vanthourenhout. Nadien uitte hij zijn frustratie omdat hij in de materiaalpost gehinderd werd door het team van Vanthourenhout. Joran Wyseure werd in Otegem tweede, Gerben Kuypers derde. Kersvers Belgisch kampioen Vanthourenhout eindigde op de negende plaats.

De Weversmisdagcross vond de voorbije twee jaar niet plaats vanwege de coronapandemie. In 2020 triomfeerde de Nederlander Mathieu van der Poel voor de vijfde keer op een rij.

Lees ook: