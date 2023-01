Mathieu van der Poel wint in Herentals na lekke band Wout van Aert

Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) heeft dinsdag de derde editie van Herentals Crosst gewonnen. In de slotronde van de vierde manche in de X20 Badkamers Trofee profiteerde de 27-jarige Nederlander van een lekke band bij Wout van Aert om solo naar de finish te rijden. Eli Isebyt werd op een halve minuut derde en verstevigde zijn leidersplaats in de X20 Badkamers Trofee.

In de stand heeft Iserbyt 1:28 voor op de Nederlander Lars van der Haar, dinsdag vierde. Jens Adams heeft als derde al 5:36 goed te maken.

Er was voor Herentals een strijd tussen “de grote drie” aangekondigd, maar de Brit Tom Pidcock gaf in laatste instantie forfait. De wereldkampioen had te veel last van de blessures die hij overhield aan zijn val in Baal. Ook Europees kampioen Michael Vanthourenhout tekende niet present. Hij laste wat rust in wegens het zware programma in deze periode.

Van der Haar knalde als eerste het veld in. Achter de Nederlander vormden thuisrijder Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Eli Iserbyt, Tim Merlier en Jens Adams een treintje. Laatstgenoemde zette zich op kop, Van Aert en Van der Poel glipten meteen mee. Iserbyt en Van der Haar keken naar elkaar, met het klassement in het achterhoofd. Na een kwartier cross moest Adams zijn metgezellen laten rijden.

Van Aert en Van der Poel begonnen met een mooie voorsprong aan de vijfde van acht ronden en bleven de wet dicteren. Adams was ondertussen bijgebeend door Pim Ronhaar en Iserbyt. Nadat Adams door een val was weggezakt, kreeg Iserbyt in de voorlaatste ronde op de derde plaats het gezelschap van Van der Haar. Dat op veertig seconden van het koningskoppel, dat elkaar meer en meer ging bestoken. In een zinderende slotronde bleven ze oorlog voeren, tot de Belgische kampioen zich rechtzette met een lekke achterband en Van der Poel de overwinning in de schoot geworpen kreeg. de Nederlander hield het dan ook bij een zuinig zegegebaar.

Na Hulst, Antwerpen en Asper-Gavere, drie wereldbekercrossen, boekte Van der Poel zijn vierde zege van het seizoen. In Herentals is hij de tweede naam op de erelijst. In 2020 en 2022, twee corona-edities zonder publiek, won Van Aert in zijn geboortestad.