Michael Vanthourenhout verovert eerste Belgische titel bij elite

Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) heeft zich zondag in Lokeren tot Belgisch kampioen veldrijden bij de mannen elite gekroond.

Vooraf werd rekening gehouden met drie echte kanshebbers op de titel: Laurens Sweeck, Europees kampioen Michael Vanthourenhout en Eli Iserbyt. Sweeck en Vanthourenhout gingen met twee op avontuur in en rond Park ter Beuken. Bij het ingaan van de laatste ronde had Vanthourenhout vier tellen voorsprong op Sweeck, die uiteindelijk geen gooi meer kon doen naar de zege. Op ruim anderhalve minuut werd Thibau Nys derde. Iserbyt finishte als vierde.

Thibau Nys droomde stiekem van een podiumplaats en met een uitstekende start zette hij die ambitie alvast kracht bij. Laurens Sweeck volgde goed, net zoals Michael Vanthourenhout. Eli Iserbyt moest van iets verder komen en na enkele foutjes verzeilde hij in vijfde, zesde positie, niet ideaal voor de West-Vlaming die Belgisch kampioen wilde worden.

Vooraan had Sweeck het commando overgenomen van Nys en de Belgische kampioen van Antwerpen 2020 aarzelde niet. Hij ging stevig door en sloeg een klein kloofje. Michael Vanthourenhout zag het gevaar en moest het gaatje dichten. Dat lukte. Iets verderop moesten Nys en de opgeschoven Iserbyt achtervolgen. Nys schakelde zichzelf even uit toen hij zich vastreed in de modder en bijna ten val kwam. Wat later overkwam Iserbyt hetzelfde, hij stootte zijn knie hard tegen de grond.

Iserbyt moest even bekomen en keek na één ronde al tegen een achterstand van 28 seconden aan op het duo Vanthourenhout-Sweeck. Nys volgde in derde positie op 17 seconden.

De twee tenoren waren aan elkaar gewaagd en deelden elk om beurt prikjes uit, maar wegrijden lukte niet. In de achtergrond bleef Nys alleen in derde positie, Iserbyt verbeet de pijn en liet intussen zijn metgezellen Adams, Kuypers en co. achter zich. Hij belandde op de vierde positie. Zijn Belgische droom moest hij opbergen. Ook een podium leek ver weg, maar opgeven deed hij niet.

Vooraan liep het leidersduo steeds verder uit en was het Vanthourenhout die op een hellende strook een beslissend kloofje leek te slaan in het slot van de vijfde en voorlaatste ronde. De Europese kampioen dook de slotronde in met enkele seconden bonus op Sweeck, die zich niet zomaar gewonnen gaf. Hij knokte zich naar het wiel van Michael Vanthourenhout net voor de materiaalpost. Elk foutje zou de renners nu zuur opbreken en dat beseften beide heren, die even temporiseerden. Uiteindelijk trok Vanthourenhout in het slot het laken naar zich toe en pakte hij twee, drie lengtes op Sweeck. Dat volstond voor de driekleur aan de finish. Voor Vanthourenhout is het zijn eerste Belgische titel bij de profs, voor Laurens Sweeck. Thibau Nys vervolledigde het podium.

Vanthourenhout is op de erelijst de opvolger van Wout van Aert. De titelverdediger verkoos trainingskilometers in de zon op stage met Team Jumbo-Visma in Spanje.