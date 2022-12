Pidcock soleert naar zege in Superprestige Boom, Aniek Van Alphen wint bij de vrouwen

De Britse wereldkampioen Tom Pidcock (INEOS Grenadiers) heeft zaterdag in Boom de vierde manche van de Superprestige veldrijden op zijn naam geschreven. Bij de vrouwen ging de zege naar Aniek Van Alphen.

Een week na zijn zege in Hulst schoot Van der Poel erg goed uit de startblokken in zijn tweede wedstrijd van het seizoen. Na de eerste passage aan de meet ging de Nederlander echter hard tegen de grond in een bocht. Pidcock kon MVDP niet ontwijken, maar de Brit krabbelde snel recht en vertrok alleen op avontuur. Van der Poel reed nog wel door, maar hij moest de pijn verbijten en bleef in de achtergrond.

Pidcock was ontketend en duldde geen gezelschap, maar naar het einde toe leek hij wat te verzwakken. Bij het ingaan van de laatste ronde was de Nederlander Lars van der Haar tot op 15 seconden genaderd. Eli Iserbyt volgde enkele tellen verder op de derde stek. In die volgorde zouden ze ook finishen, Pidcock hield nog 10 seconden over op Van der Haar. Mathieu van der Poel finishte als 13e.

Bij de vrouwen pakte Aniek Van Alphen haar tweede seizoenszege. Met een zege in Bad Salzdetfurth in oktober mocht Van Alphen dit seizoen de handen al eens omhoog steken, maar het was een tijdje geleden dat ze nog eens mocht juichen in een televisiecross. Ze haalde het in de sprint in Boom voor Denise Betsema. Shirin van Anrooij vervolledigde podium.