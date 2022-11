Puck Pieterse soleert naar Europese beloftentitel: ‘Voelde meteen dat het goed zat’

Het Europees kampioenschap bij de vrouwenbeloften is zondag in Namen uitgedraaid op een demonstratie van Puck Pieterse. De Nederlandse reed al in de openingsronde weg van de rest en zou nooit meer in de problemen komen. Enkel de strijd voor de tweede plaats leverde nog wat spankracht op.

Pieterse kon al vrij snel haar eigen tempo bepalen. Net voor ze de eindmeet overschreed, trakteerde de wereldkampioene het talrijk opgekomen publiek op een wheelie. ‘Eigenlijk had ik direct na de start al meteen een heel goed gevoel. Zoals wel steeds bij de beloften lag het tempo meteen zeer hoog. Ik wou direct mee zijn met de kop van de wedstrijd. Daarop trok ik het tempo nog wat meer op en scheurde het achter mij. Ik begon aan de tweede ronde met een al mooie voorsprong en kon die gaandeweg uitbouwen. Ik moest wel steeds uitkijken op dit toch wel verraderlijke parcours. Het gevaar op tegenslag schuilde overal’, gaf Puck Pieterse mee.

Het bleef op enkele druppels na redelijk droog in Namen. Er werd slechter weer met hevige regenval verwacht. ‘Gelukkig bleef dat achterwege. Het parcours was bij de start helemaal opgedroogd. Daarom was de bandenkeuze zo belangrijk. Ik koos om achteraan een tube van het type Typhoon te leggen. Op het voorwiel koos ik voor Rhino. Dat bleek een goede zet en combinatie. Het kwam er vandaag op neer zo behendig als mogelijk over deze omloop te laveren. Gelukkig reed ik ook niet lek. Ik vond dit wel een zeer mooi parcours met veel afwisseling.’