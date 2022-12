Shirin van Anrooij pakt makkelijke overwinning: ‘Nu hou ik even een korte rustpauze’

Na Beekse Bergen, Mol en Gavere boekte Shirin van Anrooij vrijdag haar vierde zege van het seizoen. De 20-jarige Nederlandse haalde het in de Azencross van Loenhout na een solo die ze al opzette in de eerste ronde.

‘Het voelde vandaag allemaal heel goed aan’, zei de renster van Baloise Trek Lions na afloop. ‘Ik kende een goede start en kon al snel mijn eigen cross rijden. Al vrij snel zag ik dat de kloof op de rest meer dan geruststellend was en dat ik het tempo wat kon laten zakken.’ De Nederlandse bepaalde haar eigen snelheid en kon zelfs op reserve rijden.

‘Het kwam erop aan een goed tempo te vinden’, legde ze uit. ‘Ik mocht ook niet te veel fouten maken en dat lukte me. Op de lange wegstroken slaagde ik erin de cross te controleren. Deze zege geeft me opnieuw een pak vertrouwen. Al moet ik er meteen aan toevoegen dat verschillende toppers niet aanwezig waren vandaag. Maar het blijft wel een overwinning. Zeker na zo’n drukke week is dat leuk’, klinkt het.

Nu wilt ze even een pauze nemen. ‘Ik ga er nu even de riem afleggen. De wedstrijden op 1 januari in Baal en die van 3 januari in Herentals laat ik links liggen. Ik kom pas opnieuw in actie in de X2O Trofee van Koksijde (5 januari). Die korte rustperiode zal me deugd doen. In Koksijde komen wel weer alle grote namen aan de start. Ik wil daar opnieuw gaan voor de zege maar dat zal wellicht niet zo vlot gaan als vandaag. Ik krijg in Koksijde een parcours dat me ligt, zeker met al die zandstroken.’