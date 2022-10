Superprestige Ruddervoorde: Iserbyt profiteert van lekke banden Van der Haar en wint

Eli Iserbyt heeft zaterdag de eerste manche van de Superprestige gewonnen. De 25-jarige renner van Pauwels Sauzen-Bingoal was op het domein Pyfferoen in het West-Vlaamse Ruddervoorde de sterkste van het gezelschap nadat hij een solo die hij opzette in de voorlaatste ronde netjes afwerkte.

Laurens Sweeck werd afgescheiden tweede voor de Nederlander Lars van der Haar. Quinten Hermans reed als vierde over de eindmeet voor Michael Vanthourenhout. Eli Iserbyt is meteen ook de eerste leider in de stand van de Superprestige. Het werd na de drie wereldbekercrossen in Waterloo, Fayetteville en Tabor met de Be-MINE cross van Beringen meteen zijn 5e zege van het seizoen.

Het was Toon Vandebosch die als een pijl uit een boog wegschoot. Hij dook ook als eerste het veld in. Achter hem knalden Quinten Hermans, Lars van der Haar, de Zwitser Kevin Kühn, Michael Vanthourenhout en Victor Van De Putte. Zowel Eli Iserbyt als Laurens Sweeck had zijn start ietwat gemist. Quinten Hermans voerde een omvangrijke kopgroep aan die de tweede ronde introk. Daarin figureerden Michael Vanthourenhout, Toon Vandebosch, Kevin Kühn, Lars van der Haar, Daan Soete, Kevin Suarez Fernandez, Felipe Orts, Niels Vandeputte, Mees Hendrikx, Eli Iserbyt en Thijs Aerts. Laurens Sweeck volgde op een 18e positie op 14 seconden van Quinten Hermans.

Schitterende remonte

Net voor de aanvang van de vierde ronde ging Michael Vanthourenhout versnellen. Lars van der Haar repte zich meteen naar de initiatiefnemer. Laurens Sweeck, die na een schitterende remonte was komen aansluiten, moest zo aan de bak met onder meer Quinten Hermans, Eli Iserbyt en Toon Vandebosch in zijn wiel. Michael Vanthourenhout moest even de materiaalpost in en zo sloeg Lars van der Haar meteen een kloofje op de rest. Half cross telde Lars van der Haar een voorgift van 20 seconden op Eli Iserbyt. Wat verderop reden Laurens Sweeck, Quinten Hermans en Michael Vanthourenhout.

Op drie ronden van het einde zocht Iserbyt het gezelschap van Sweeck en co op. Lars van der Haar had ondertussen een voorsprong van 25 seconden bijeen gesprokkeld op het viertal Laurens Sweeck, Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout en Quinten Hermans. Lars van der Haar reed net voor het intrekken van de voorlaatste ronde lek, moest in de materiaalpost en verloor zo belangrijke seconden op Laurens Sweeck die ondertussen alleen in de tegenaanval was getrokken. Iserbyt reed op zijn beurt naar Sweeck en knalde er meteen weer over. Eli Iserbyt kwam snel bij Lars van der Haar want de Nederlander kende andermaal pech doordat die opnieuw lek reed.

Eli Iserbyt vatte de slotronde aan met 10 seconden voorsprong op Laurens Sweeck en Lars van der Haar. Quinten Hermans reed als vierde rond op 17 seconden. In de strijd voor de tweede plaats kraakte de Nederlander plots en kon Sweeck zeker zijn van de dichtste ereplaats. Iserbyt bleef fiks doorgeven en kwam niet meer in de problemen. Hij volgt zichzelf op in Ruddervoorde nadat hij ook al de voorbije twee edities op zijn naam schreef.