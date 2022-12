Van der Poel wint na Van Aert in Antwerpen

Mathieu van der Poel heeft zondag in Antwerpen de achtste wereldbekermanche veldrijden van het seizoen op zijn naam geschreven. Wout van Aert eindigde op de tweede plaats in de Scheldecross bij zijn rentree in het veld.

Met Wout van Aert, Mathieu van der Poel en wereldkampioen Tom Pidcock stond in Antwerpen voor het eerst dit veldritseizoen de Grote Drie aan de start. Van Aert knalde van bij de start naar de koppositie, gevolgd door Van der Poel. Pidcock was voorin niet te bespeuren.

In de tweede ronde versnelde MVDP, die geen last leek te hebben van zijn val van zaterdag in Boom. In de achtervolging reden Europees kampioen Michael Vanthourenhout en Van Aert weg van de Nederlander Lars van der Haar en Laurens Sweeck. Uiteindelijk ging enkel Van Aert op zoek naar Van der Poel, maar de Nederlander bleek beresterk. Hij reed solo naar de meet, een week na zijn zege in de WB-veldrit in Hulst.

Op 23 seconden finishte Van Aert als tweede. Vanthourenhout, die Laurens Sweeck afhield, werd derde op 34 seconden.

Fem van Empel wint bij de vrouwen

De Nederlandse Fem van Empel mocht zondag opnieuw juichen bij de vrouwen. Na drie tweede plaatsen toonde ze zich op het strand van Sint-Anneke de sterkste voor haar landgenotes Puck Pieterse en Shirin van Anrooij.

Met Fem Van Empel en Puck Pieterse maakten de twee smaakmakers van de cross hun rentree in het veld in Antwerpen, Lucinda Brand en Ceylin del Carmen Alvarado waren dan weer niet van de partij wegens de naweeën van ziekte.