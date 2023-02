Veldrijden: Canada boven bij de meisjes junioren, Isabella Holmgren pakt goud voor tweelingzus Ava

Isabella Holmgren heeft zich zaterdag tot wereldkampioene veldrijden bij de meisjes junioren gekroond. De zeventienjarige Canadese haalde het in het Nederlandse Hoogerheide voor haar tweelingzus zus Ava en de Française Célia Gery. Het is de eerste Canadese wereldtitel ooit in de cross.

Xaydee Van Sinaey werd de eerste Belgische op de vijfde plaats. De Nederlandse topfavoriete Lauren Molengraaf verloor door een lekke band voeling met de voorste gelederen en eindigde als zevende.

Holmgren volgt op de erelijst de Britse Zoe Bäckstedt op, die vorig jaar zegevierde op het WK bij de meisjes junioren in het Amerikaanse Fayetteville.

Later zaterdag staat ook de wereldtitelstrijd bij de jongens beloften (om 13 uur) en vrouwen elite (om 15 uur) nog op het programma. Zondag komen de jongens junioren (om 11 uur), meisjes beloften (om 13 uur) en mannen elite (om 15 uur) in actie.