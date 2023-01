Veldrijden: Van der Poel wint Wereldbeker Benidorm, eindwinst voor Sweeck

Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) heeft zondag de Wereldbeker veldrijden in het Spaanse Benidorm op zijn naam geschreven. De 28-jarige Nederlander haalde het na een spannende cross voor Wout van Aert (Jumbo-Visma) en Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal). Laurens Sweeck (Crelan-Fristads) eindigde als vierde en kreeg zo zekerheid over de eindwinst in de Wereldbeker.

Het bleef in Benidorm lange tijd spannend. In de slotronde konden Van der Poel en Van Aert pas afstand nemen van Iserbyt en Sweeck. Het werd een sprint tussen de twee tenoren en daarin haalde Van der Poel het. Van Aert zat ingesloten en kon de Nederlander niet meer passeren.

Geen Vanthourenhout

Voor Van der Poel is het zijn vijfde zege dit crossseizoen. Eerder won hij de Wereldbekermanches in het Nederlandse Hulst, Antwerpen en Gavere en X2O Badkamers Trofee-manche in Herentals.

Deze ochtend gaf Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal), de tweede in de tussenstand, forfait door ziekte. Dat maakte de weg voor Sweeck helemaal vrij. Zijn vierde plaats volstond om zekerheid te krijgen voor de eindzege in de Wereldbeker.

De cross in Benidorm was zondag aan haar eerste editie toe. Volgende week zondag wordt de Wereldbeker anno 2022-2023 afgesloten in het Franse Besançon.