WB Veldrijden: Mathieu van der Poel ploetert bij rentree meteen naar zege

Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) heeft in het Nederlandse Hulst de zevende wereldbekermanche veldrijden van het seizoen op zijn naam geschreven. De 27-jarige Nederlander maakte in de Vestingcross zijn rentree in het veld, maar was dus al meteen op de afspraak. Hij haalde het aan de finish voor Laurens Sweeck en Eli Iserbyt.

Van der Poel kreeg in Hulst ideale cross-omstandigheden voorgeschoteld: regen en modder en veel technische stroken. De Nederlander startte evenwel niet in de voorste regionen en moest een pak renners voorbij na de start om aanspraak te kunnen maken op de zege. Dat lukte zonder moeite, in geen tijd rukte hij op naar voren.

Maar ook Tom Pidcock was goed vertrokken, net zoals Laurens Sweeck en Eli Iserbyt. Die laatste twee sloegen een klein kloofje, Van der Poel fietste in vijfde à zesde positie en nam zijn tijd om op te schuiven.

Niet foutloos

Zoals hij zelf had voorspeld, zouden ook foutjes een rol spelen en Van der Poel bleek inderdaad niet foutloos. Dat kostte soms wat posities en na de tweede ronde telde hij in vijfde positie 15 seconden achterstand op leider Pidcock, Sweeck volgde op twee tellen. In de derde ronde sloeg de motor van Van der Poel helemaal aan en snelde hij Van der Haar en Iserbyt voorbij, net voor het inrijden van ronde vier moest hij nog amper vier tellen prijs geven op Pidcock. Niet veel later werd Sweeck, in tweede positie, opgeraapt, moest ook de wereldkampioen voor de bijl?

Jawel, in die vierde ronde zette hij orde op zaken en ging de Nederlander Pidcock voorbij. De Brit probeerde nog even om gelijke tred te houden, maar verloor centimeter na centimeter. Hij dook ronde vijf in met vijf seconden achterstand. Van der Poel verzwakte niet en toen de wereldkampioen dan ook nog eens af te rekenen kreeg met pech en z’n achterwiel brak was de cross helemaal voorbij.

De zege ging naar Mathieu van der Poel, voor Laurens Sweeck. Eli Iserbyt eindigde als derde, voor Lars van der Haar. Pidcock gaf op na z’n materiaalpech. De achtste wereldbekermanche van het seizoen staat volgende zondag op het programma met de Scheldecross in Antwerpen. Daar is het normaal aan Wout van Aert om zijn veldritseizoen op gang te trappen.