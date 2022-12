Wout van Aert boekt eerste zege van het seizoen in Dublin

Wout van Aert (Jumbo-Visma) heeft zondag in de Ierse hoofdstad Dublin de negende manche van de wereldbeker veldrijden op zijn naam geschreven. Hij schoot ondanks pech raak in zijn tweede cross van het seizoen. Vorige week eindigde Van Aert als tweede in de Scheldecross bij zijn rentree in het veld.

Van Aert werd in de vijfde ronde aan de materiaalpost teruggeslagen door een vod van een mecanicien die in zijn derailleur draaide, nadat de Belgische kampioen in het begin van de derde ronde tegen een paaltje schoof op de terreinen van de Sport Ireland Campus. Toch stoomde WVA door naar de koppositie, om uiteindelijk onbedreigd naar de overwinning te rijden.

Wereldbekerleider Laurens Sweeck werd tweede op 14 seconden. De Britse wereldkampioen Tom Pidcock vervolledigde het podium op 17 seconden. De Nederlander Lars van der Haar werd vierde, Europees kampioen Michael Vanthourenhout vijfde.

In tegenstelling tot bij de dames verschenen in Dublin, behalve Mathieu van der Poel (en Quinten Hermans), alle toppers aan de start bij de mannen. Wout van Aert en Tom Pidcock waren de grote namen, maar ook Michael Vanthourenhout, Eli Iserbyt en Laurens Sweeck tekenden present. Die laatste twee namen een uitstekende start. Wout van Aert, nog niet van de partij in de voorste startrijen, kende geen kanonstart zoals in Antwerpen vorige week en had wat tijd nodig om op te schuiven.

Na de eerste ronde had hij de leiders al in het vizier met slechts drie tellen achterstand en in zevende positie, na onder meer Iserbyt, Pidcock, Vanthourenhout, Sweeck en co.

In die tweede ronde versnelden ploegmaten Iserbyt en Vanthourenhout, Van Aert zag het gevaar en schoof op naar plek drie. Het parcours, intussen nagenoeg volledig ontdooid, werd meer en meer herschapen tot een modderbij en dat maakte het steeds lastiger. Iedereen maakte wel eens een foutje, zo ook Van Aert die in de derde ronde aan de materiaalpost tegen een paaltje reed en zo zijn vijf metgezellen even moest laten rijden. Hij zag ook drie anderen voorbijsnellen.

Positie negen dus voor Van Aert in ronde drie, en ondanks het tempowerk van Pidcock, en daarna van Laurens Sweeck en Eli Iserbyt, wist de Belgische kampioen in het veld toch terug de aansluiting te maken.

In de vierde, van zeven, rondes ging Pidcock nog eens versnellen. De kopgroep dunde uit, maar wegrijden deed de wereldkampioen niet. Van Aert dichtte het gaatje, Iserbyt ging in de achtervolging voorbij Vanthourenhout en hij bracht daarna ook de anderen terug. Vier rondes waren voorbij, nog steeds maakten zeven renners kans op de zege.

Wie dacht dat Van Aert zou uitpakken in de vijfde ronde, had het bij het verkeerde eind. De kopman van Jumbo-Visma graaide een vod mee in zijn versnellingsapparaat in de zone aan de materiaalpost. Hij moest te voet terugkeren en alsnog van fiets wisselen. Van Aert verloor daarbij 17 seconden, maar opnieuw zou hij zijn rentree vooraan maken, net voor het inrijden van de voorlaatste ronde.

In die zesde ronde nam Sweeck even het commando, maar schoof Van Aert al snel op naar plek drie. Pidcock moest gas terugnemen. En toen Van Aert halfweg die zesde ronde versnelde, had niemand een antwoord in de benen.

Van Aert dook de slotronde in met een bonus van een kleine 10 seconden en bleef verder gespaard van pech. Hij breidde zijn voorsprong uit en soleerde naar de zege. Sweeck finishte als tweede op 14 seconden. Voor Pidcock, die het podium vervolledigde op 17 tellen van de winnaar.

Volgende week zaterdag staat de volgende manche van de wereldbeker op het programma in het Italiaanse Val di Sole.