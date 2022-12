Wout van Aert en Shirin van Anrooij aan de winst in Zilvermeercross

Wout van Aert (Jumbo-Visma) heeft vrijdag de Zilvermeercross in Mol, een manche van de Exact Cross, op zijn naam geschreven. Eerder won Shirin van Anrooij bij de vrouwen.

Belgische kampioen Van Aert schudde de Nederlander Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) in de zevende van negen rondes af na een stevig lijf-aan-lijfgevecht en soleerde nadien naar de zege. Van der Poel eindigde als tweede op bijna een minuut, de Brit Tom Pidcock werd derde.

De Exact Cross is een serie van acht overkoepelende veldritten. In de Exact Cross worden er geen punten gegeven, is er ook geen algemeen klassement of algehele eindwinnaar. De volgende manche volgt op 30 december in Loenhout.

Bij de vrouwen won Shirin van Anrooij. De 20-jarige Nederlandse zette na tweeënhalve ronde een solo op en wist die netjes af te ronden. Haar landgenote Lucinda Brand pakte de dichtste ereplaats voor Annemarie Worst, ook een Nederlandse. Laura Verdonschot was de beste Belgische op een zevende plaats.