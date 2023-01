Wout van Aert imponeert met lange solo in Duinencross van Koksijde

Wout van Aert (Jumbo-Visma) heeft donderdag de Duinencross in Koksijde gewonnen. De Belgische kampioen ging er in de vijfde manche van de X20 Badkamers Trofee al na drie rondes alleen vandoor en had aan de finish 1:38 voor op de Nederlander Mathieu van der Poel. Laurens Sweeck werd op 2:06 derde.

Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) verstevigde met een vierde stek zijn leidersplaats in de X20 Badkamers Trofee. Hij heeft nu 1:35 op de Nederlander Lars van der Haar. Jens Adams is op 5:55 derde.

Op de Brit Tom Pidcock en Michael Vanthourenhout na, stonden alle toppers aan de start in Koksijde, een monument in de cross, ook al maakt de wedstrijd geen deel meer uit van de Wereldbeker. Toon Vandebosch pakte andermaal uit met zijn handelsmerk en kende een uitstekende start. Ook Mathieu van der Poel en Wout van Aert raakten goed weg en schoven snel op, net zoals zandspecialist Laurens Sweeck.

Al snel nam Sweeck het commando over, maar toen de voormalige Belgische kampioen van het strand van Sint-Anneke even bleef steken in het zand, ging Van der Poel hem voorbij. De Nederlander aarzelde niet en pakte uit met een stevige versnelling. Van Aert zat nog achter Sweeck en begreep meteen het gevaar, hij ging voorbij Sweeck naar de tweede positie. Van der Poel snelde die tweede ronde in met een bonus van vijf seconden op Van Aert en Sweeck. De kopman van Jumbo-Visma moest alle zeilen bijzetten, maar dichtte het gaatje, het viel even stil, ook Sweeck pikte aan. De rest deed niet mee voor de zege, Iserbyt was bezig met het veilig stellen van zijn klassement.

In de derde ronde achtte Sweeck zijn moment even gekomen. Hij sloeg een klein kloofje, maar zag in de duinen Van Aert en Van der Poel terugkeren na een slechte passage door het zand. Drie leiders trokken de vierde van acht rondes in. Nu was het de beurt aan Wout van Aert, die zijn concurrenten letterlijk uit het wiel liep, net zoals in Mol ging hij veel sneller vooruit en met daarna nog enkele fikse versnellingen in het zand smeerde hij Van der Poel meteen een achterstand van 18 seconden aan bij het inrijden van de vijfde ronde.

De Nederlander kon geen vuist maken en zag zijn achterstand steeds groter worden. Hij leek ook last te hebben van zijn rug. Van Aert dook de slotronde in met een geruststellende voorgift van 1:12 en boekte na Dublin (Wereldbeker), Heusden-Zolder en Diegem (Superprestige) en de losse crossen in Mol en Loenhout, zijn zesde zege van het seizoen.