Wout van Aert is ook in Zonhove de beste in het zand

Wout van Aert heeft ook z’n laatste wedstrijd voor z’n Spaanse stage op z’n naam gebracht. De Belgische kampioen in het veld soleerde zondag naar de zege in Zonhoven.

Het parcours van de Kuil van Zonhoven onderging enkele veranderingen, zo kwam er een schuine kant bij, wat niet meteen op de waardering van Mathieu van der Poel kon rekenen. ‘Blijkbaar moet elke wedstrijd nu een schuine kant hebben’, merkte hij schamper op. ‘Maar voor mij hoeft dat niet. De andere veranderingen vind ik wel een verbetering.’

Wel of niet naar z’n zin, Van der Poel moest ook de schuine kant over, met een nog ietwat stijve rug sinds z’n wedstrijd in Koksijde. Al leek die rug hem geen parten te spelen meteen na de start. Hij schoof goed op, met Michael Vanthourenhout en Wout van Aert, maar plots lag hij wel op de grond en moest hij een eerste keer achtervolgen. De Nederlander pikte snel aan, na één ronde telden we drie leiders: Van Aert, Van der Poel en Vanthourenhout met negen seconden op Van der Haar en Sweeck.

In ronde twee nam Van der Poel het commando over, maar lang zou dat niet duren. Van Aert versnelde een eerste keer na 11 minuten cross en sloeg een gaatje. Was de zege nu al een feit? Toch niet, Van der Poel gaf zich niet gewonnen en dichtte na vier minuten het kloofje. Beide heren trokken samen de derde ronde in.

En daarin besloot Van der Poel de rollen om te draaien. Hij zette Van Aert onder druk en na een goede passage door het zand leek hij een beetje afstand te nemen van de Belgische kampioen. Veel was het niet en toen hij zich wat later vast reed in een spoor, ging Van Aert hem voorbij en kwamen ook Sweeck en Vanthourenhout op z’n wiel.

Van der Poel moest een derde keer achtervolgen, maar deze keer zou hij z’n achterstand niet meer ongedaan maken. Integendeel, Van der Poel sukkelde een tijdlang verder door het zand en stapelde de foutjes op. Bij het induiken van ronde vier telde Van Aert al 16 seconden voorsprong en zou de Nederlander alles uit de kast moeten halen om nog de tweede plaats te pakken.

Van Aert had het meeste power in de benen en bleef nagenoeg foutloos. Hij bouwde zijn voorsprong steeds verder uit en dook de slotronde in met 1:22 bonus op Van der Poel die zich wel had weten te ontdoen van Sweeck en Vanthourenhout om de tweede plaats en in het slotdeel wel weer flarden van z’n klasse liet zien.

De zege voor Van Aert dus, Van der Poel moet andermaal vrede nemen met een tweede plaats.