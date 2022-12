Wout van Aert mag andermaal vieren

Wout van Aert (Jumbo-Visma) heeft woensdag de zesde manche van de Superprestige veldrijden in Diegem op zijn naam geschreven.

Van Aert haalde het na een intens duel van de Britse wereldkampioen Tom Pidcock, die finishte op zes seconden. Mathieu van der Poel werd derde op 33 seconden. Eli Iserbyt eindigde als vierde op 1:08, voor Michael Vanthourenhout, vijfde op 1:45. De Nederlandse kampioen Lars van der Haar werd zesde, hij blijft aan de leiding in de stand. Wout van Aert triomfeerde dinsdag ook al in de

Superprestigemanche in Heusden-Zolder, na een tweestrijd met Mathieu van der Poel. In de sprint haalde de Belgische kampioen het van de Nederlander, die uit zijn klikpedaal schoot. De zevende Superprestigemanche vindt op 7 januari 2023 plaats in Gullegem.