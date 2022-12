Wout van Aert rijdt nog twaalf crossen dit seizoen, geen BK in Lokeren

Wout van Aert zal de komende weken nog twaalf keer het veld induiken.

Jumbo-Visma maakte donderdag de resterende crosskalender van de Kempenaar bekend. Het WK, op 5 februari in het Nederlandse Hoogerheide, is zijn laatste cross van het seizoen.

Van Aert rijdt deze crossen:

Mol (23 december)

Gavere (26 december)

Zolder (27 december)

Diegem (28 december)

Loenhout (30 december).

Herentals (3 januari)

Koksijde (5 januari)

Gullegem (7 januari)

Zonhoven (8 januari)

Benidorm (22 januari)

Hamme (28 januari)

WK in Hoogerheide (5 februari).

Het BK in Lokeren, op 15 januari, komt niet in zijn plannen voor. Van Aert is dan net in Spanje voor een tweede ploegstage met Jumbo-Visma en geeft daar de voorkeur aan. Een zesde Belgische crosstitel komt er zo voorlopig niet.

Van Aert rijdt vrijdag in Mol zijn derde cross van het seizoen. Begin december reed hij de Wereldbekers in Antwerpen (tweede) en Dublin (winst). De voorbije week was hij met zijn Nederlandse ploeg ook al op stage in het Spaanse Denia.