Wout van Aert soleert naar winst in Gullegem

Wout van Aert (Jumbo-Visma) heeft zaterdag de veldrit in het West-Vlaamse Gullegem gewonnen. Dat is de zevende en tevens voorlaatste manche van het seizoen in de Superprestige, die begin volgende maand in Middelkerke afgesloten wordt.

In de modderpoel van Gullegem had de Belgische kampioen aan de streep een voorsprong van 22 seconden op eerste achtervolger Eli Iserbyt. Michael Vanthourenhout werd derde op 41 seconden.

Op de erelijst is Van Aert de opvolger van Tom Pidcock, die vorig jaar de toen nog losse cross won. De drie edities daarvoor was Mathieu van der Poel aan het feest. Gullegem staat voor het eerst op de kalender van de Superprestige.