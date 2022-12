Wout van Aert troeft Mathieu van der Poel af na spannend duel

Wout van Aert (Jumbo-Visma) heeft dinsdag de Superprestige-manche in Heusden-Zolder, de vijfde van het seizoen, op zijn naam geschreven. De 28-jarige Belgische kampioen haalde het voor grote concurrent Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck). De derde plaats was voor Nederlands kampioen Lars van der Haar (Trek Baloise Lions), voor wereldkampioen Tom Pidcock (INEOS Grenadiers).

Van Aert en Van der Poel reden al in de eerste ronde weg van het pak. Ze bleven de hele cross bij elkaar. Van der Poel deed enkele pogingen om weg te rijden, maar er moest gesprint worden voor de zege. Van der Poel schoot uit zijn pedaal, Van Aert spurtte naar de zege.

Het is voor Van Aert zijn derde overwinning van het crossseizoen. Eerder deze maand won hij ook de wereldbeker in het Ierse Dublin en de Exact Cross in Mol. Laurens Sweeck (Crelan-Fristads) werd pas achtste en verliest zijn leidersplaats in de tussenstand aan Lars van der Haar. De cross in Heusden-Zolder betekende niet alleen de rentree van Eli Iserbyt, met Zdenek Stybar en Florian Vermeersch stonden nog enkele wegrenners aan de start. Al behoren de Grote Drie en Quinten Hermans zeker ook tot die categorie.

De kopstart was voor Thijs Aerts, maar ook Wout van Aert en Mathieu van der Poel waren goed vertrokken. Na amper 3:15 reden beide tenoren op posities één en twee, Tom Pidcock had zijn start ietwat gemist. Van Aert en Van der Poel aarzelden niet en trokken meteen stevig door. Na één ronde telden ze al een bonus van 19 seconden op een grote groep met Venturini, Van De Putte en Laurens Sweeck. Wereldkampioen Pidcock gaf al 21 seconden prijs op de elfde positie.

Met een rotvaart stoomden Van der Poel en Van Aert door. In de strijd om plek drie keken Vanthourenhout, Sweeck en de intussen opgeschoven Pidcock al snel tegen 40 seconden achterstand aan. Van der Poel en Van Aert waren elkaar waard, geen van beiden slaagde erin om weg te rijden, ondanks de versnellingen van beide heren. Sweeck viel terug in de achtergrond, Van der Haar schoof intussen op naar voren en mengde zich met Pidcock en Vanthourenhout in de debatten om de derde plek. In de slotronde zette Van der Poel de Belgische kampioen onder druk, maar die weigerde te plooien.

Net op het moment dat de Nederlander dan toch een gaatje leek te slaan, maakte hij een foutje op een helling. Gelukkig kon hij snel opnieuw aanpikken bij Van Aert. Het kwam tot een koninklijke sprint, en daarin toonde Van Aert zich de snelste, mede ook omdat Van der Poel uit zijn klikpedaal schoot. Van der Haar eindigde als derde, Pidcock werd vierde.

De volgende Superprestige-manche staat woensdag al op het programma in Diegem.