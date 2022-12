Wout van Aert vs. Mathieu van der Poel: nooit meer duels in zo’n korte tijd

Vandaag start met de Exactcross in Mol een reeks van 10 veldritten in 17 dagen. Daarvan zal Wout van Aert er liefst 9 rijden en Mathieu van der Poel 8. Nooit oogde het crossmenu in de nieuwjaarsperiode zo copieus en zo lekker.

Veldrijden rond de jaarwisseling, het is van alle tijden. Denk maar aan de traditionele nieuwjaarscross in Rillaar in de jaren zeventig en tachtig. Een klassieker die Roland Liboton, op zijn Tienbunder, liefst dertien keer won.

Ook Diegem en Loenhout werden toen traditionele afspraken in de kerstperiode. In de jaren negentig kwamen daar veldritten in Veldegem en Rijkevorsel, en in Zeddam en Surhuisterveen (Nederland) bij. En in 2001 een nieuwe klassieker op nieuwjaarsdag: de GP Sven Nys in Baal.

Het was een seizoen (2000/01) waarin van 23 december tot 7 januari liefst 11 veldritten in België en Nederland werden gereden, op 16 dagen. Daarvan weliswaar slechts drie klassementsmanches (Overijse, Diegem en Zeddam). De rest waren losse crossen met niet altijd een even goed bezet deelnemersveld.

Drie seizoenen later, niet toevallig het hoogtepunt van de periode Sven Nys-Bart Wellens, werd het zelfs nog drukker: 12 crossen op 16 dagen, van 20 december tot 4 januari, waarvan vijf klassementsmanches.

Startpremies

Voller is de crosskalender met de jaarwisseling sindsdien niet meer geweest. Tot dit seizoen, want opnieuw wordt de kaap van de 10 veldritten gerond, en állemaal in België.

Acht daarvan zijn bovendien klassementsraces (WB Gavere, SP Heusden-Zolder, SP Diegem, X2O Baal, X2O Herentals, X2O Koksijde, SP Gullegem en WB Zonhoven), plus twee Exactcrossen (Mol en Loenhout).

Een ongeziene drukte van topafspraken, met opvallend genoeg slechts twee Wereldbekerwedstrijden: Gavere, op tweede kerstdag, en Zonhoven als afsluiter op zondag 8 januari.

Geen toeval, want aangezien alle andere WB-manches op de interessantste zondagen plaatsvinden, waren andere organisatoren (van de Superprestige en de X2O Trofee) meer dan ooit happig op een plaatsje rond de jaarwisseling.

In de hoop dat ze dan ook Wout van Aert, Mathieu van der Poel en/of wereldkampioen Tom Pidcock aan de start zouden kunnen krijgen, gezien hun gebalde crossprogramma.

Dankzij veel startgeld (rond de 40.000 euro voor de drie samen) is dat effectief ook gelukt: Van Aert rijdt liefst 9 van de 10 crossen (hij mist alleen Baal), Van der Poel 8 van de 10 (hij rijdt niet in Baal en Gullegem) en Pidcock 7 van de 10 (hij laat Koksijde, Gullegem en Zonhoven links liggen).

🗓️ The Mathieu van der Poel, Wout van Aert and Tom Pidcock cyclocross calendar for 2022-2023. An updated version now Wout has released his full calendar for this winter.



At least 7 races with all three and 10 races with both MVDP and WVA. Bring it on! 🔥🎄 pic.twitter.com/4Q8bdsLhaD — Cyclocross24.com (@cyclocross24) December 22, 2022

Voor Van der Poel is zo’n copieus menu niet nieuw, in 2019/20 en 2020/21 reed hij in de eindejaarsperiode telkens negen veldritten. Van Aert heeft zo’n druk programma echter nog nooit afgewerkt rond de jaarwisseling. Nooit meer dan zes crossen, en nu dus drie meer.

De veldritliefhebbers wordt zo meer dan ooit verwend, want nooit voorheen reden de twee grote vedetten zo veel tegen elkaar (achtmaal) in zo’n korte periode.

En dan moet het lekkerste toetje, het WK in Hoogerheide op 5 februari, nog komen.