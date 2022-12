Wout van Aert wint de Azencross na een spannende strijd voor Mathieu van der Poel en Tom Pidcock

Wout van Aert (Jumbo-Visma) heeft vrijdag de Azencross van Loenhout, de zesde manche van de Exact Crossen, op zijn naam geschreven. De 28-jarige Belgische kampioen haalde het in de laatste cross van 2022 in een sprint voor de Nederlander Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) en de Britse wereldkampioen Tom Pidcock (INEOS Grenadiers).

De ‘Grote Drie’ reden opnieuw in de eerste ronde weg van de rest van het pak. Vooral Van der Poel toonde zich bedrijvig, maar het lukte hem niet om weg te rijden. Pidcock moest wel even lossen, maar kwam in de voorlaatste ronde opnieuw terug. In de slotronde kon Van der Poel na een foutje van Van Aert toch wegrijden, maar na mistasten van de Nederlander kwamen Van Aert en Pidcock toch weer terug.

Het werd een koninklijke sprint en daarin toonde Van Aert zich de snelste. Het is voor de Belgische kampioen zijn vijfde zege van het seizoen, na Dublin, Mol, Zolder en Diegem. Van Aert pakte in Loenhout, na Zolder (dinsdag) en Diegem (woensdag), zijn derde zege deze week. Van Aert volgt zichzelf op op de erelijst van de Azencross. Hij won in Loenhout eerder in 2014, 2016 en 2021.