Vuelta: Evenepoel haalt uit en pakt leiderstrui, Vine wint zesde etappe

De Australiër Jay Vine (Alpecin-Deceuninck) heeft donderdag de zesde etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij had aan de finish nog net voldoende voorsprong om onze landgenoot Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) en Enrique Mas (Movistar) af te houden en pakte zijn eerste profoverwinning. Evenepoel doet na een machtsontplooiing op de laatste beklimming wel een gouden zaak in het klassement en mag morgen/vrijdag starten in de rode leiderstrui.

De zesde etappe liep van Bilbao naar Pico Jano en telde maar liefst 3.682 hoogtemeters Na de twee voorbije dagen met telkens meer dan 2.500 hoogtemeters was de rit met een eerste finish boven 1.000 meter hoogte het sluitstuk in een zwaar drieluik. Evenepoel werd donderdag voor het eerst écht getest, want de slotklim was niet alleen stijl maar ook erg lang.

Al vroeg in de wedstrijd kreeg de lange vlucht een vrijgeleide. Met Xandro Meulisse (Alpecin-Deceuninck) en Jan Bakelants (Intermarché-Wanty-Gobert) tekenden ook twee Belgen persent. Het tiental werkte lang goed samen, waardoor Bakelants een tijdlang virtueel in de rode trui reed.

Onderweg moesten de renners erg opletten. De verraderlijke afdalingen tussen de drie zware beklimmingen lagen nat door regen en mist en dat leidde meermaals tot valpartijen. In de afdaling van de Puerto de Alisas werd het peloton voor het eerst in stukken gebroken door een valpartij van drie Spanjaarden.

Alaphilippe in dienst

Evenepoel leek zich te willen wapenen tegen een strijd op de slotklim, want onder meer de Franse tijdritspecialist Rémi Cavangna verrichte beulenwerk om de voorsprong te verkleinen. Bakelants mocht een dagje in het rood daardoor al snel vergeten. In de afdaling van de tweede beklimming werd weer gevallen, waardoor het peloton opnieuw in twee stukken brak. Evenepoel, Roglic, Alaphilippe en de kopmannen van INEOS bleken alvast geluk te hebben en zaten in het eerste deel.

De loodzware Collada de Brenes was dankzij de steile percentages een scherprechter voor de kopgroep, die op de klim al snel uit elkaar spatte. De Oekraïense renner Mark Padoen ontbond zijn duivels en zette de dichtste achtervolgers na de klim op maar liefst meer dan 1 minuut. Tegelijkertijd zette wereldkampioen Julian Alaphilippe zich op kop om de verschillen aan de voet van de Pico Jano zo klein mogelijk te maken.

© GETTY

Evenepoel ontbindt zijn duivels

Alle klassementsrenners maakten zich dus op voor een hevige strijd boven op de beklimming van 12,6 kilometer lang aan 6,55 procent gemiddeld. Ex-vueltawinnaar Simon Yates (Team BikeExchange – Jayco) opende de debatten met Evenepoel en Roglic (Jumbo-Visma) in zijn wiel. Evenepoel was duidelijk in goeie doen en ging daarna zelf in de aanval, enkel Mas kon toen nog volgen. Roglic liet tijdens de machtsontplooiing van onze landgenoot een eerste steek vallen. Op drie kilometer van de finish had de Sloveen al een achterstand van 40 seconden.

Het duo Evenepoel-Mas had wel veel moeite met vluchter Jay Vine (Alpecin-Deceuninck). De Australiër bleef over uit de vroege vlucht en had op het einde van de zware rit nog net genoeg over om de rit te winnen. Evenepoel finishte 15 seconden later en pakt bovendien nog 6 bonificatieseconden, Mas werd derde. De groep met de andere favorieten waaronder Primoz Roglic verloor 1 minuut en 37 seconden. Onze landgenoot leidt momenteel in het klassement met 21 seconden voorsprong op Molard. Mas staat derde op 28 seconden, Roglic volgt als vierde al op meer dan een minuut