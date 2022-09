Vuelta: Evenepoel pakt tweede etappezege en komt steeds dichter bij eindwinst

Remco Evenepoel heeft donderdag getoond wie de beste renner in deze Vuelta is door de achttiende etappe, een aankomst bergop, te winnen. In de stand vergrootte hij zijn voorsprong op dichtste concurrent Mas.

Voor Evenepoel is het zijn tweede ritzege in deze Vuelta. Eerder won hij de tijdrit naar Alicante. Onze landgenoot verstevigt ook zijn leidersplaats in het algemeen klassement. Mas volgt als eerste achtervolger op 2:07.

Een val zorgde vroeg in de etappe al voor opschudding. Bergkoning Jay Vine (Alpecin-Deceuninck) ging tegen het asfalt en moest opgeven. Ook onder meer Spaans kampioen Carlos Rodriguez (INEOS Grenadiers), de vierde in de tussenstand, en groenetruidrager Mads Pedersen (Trek-Segafredo) waren bij de val betrokken, maar zij konden verder.

Een ruime kopgroep van 42 trok in de aanval, en leek voor de etappewinst te kunnen gaan strijden. Met Jan Bakelants (Intermarché-Wanty Gobert) en Xandro Meurisse (Alpecin-Deceuninck) waren twee Belgen aanwezig, maar zij speelden geen rol van betekenis.

In het peloton zette Joao Almeida (UAE Team Emirates), zesde in het algemeen klassement, een tegenaanval op. De Portugees reed lange tijd in de aanval, maar werd op de slotklim opnieuw ingehaald. Mas en Evenepoel vielen in het slot om beurten aan, maar raakten elkaar niet kwijt. In de laatste honderden meters raapten ze met Gesink de laatst overgebleven vluchter op. De drie gingen sprinten en daarin was Evenepoel duidelijk de sterkste.

Vrijdag wacht de renners in de Vuelta een overgangsetappe van 138,3 km met start en aankomst in Talavera de la Reina. Onderweg moet tweemaal de Puerto del Piélago, een klim van tweede categorie (19 km en een gemiddeld stijgingspercentage van 4,1%), beklommen worden. In de laatste 10 kilometer is het parcours vrijwel vlak.