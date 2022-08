Jay Vine heeft zaterdag de achtste rit in de Ronde van Spanje op zijn naam geschreven. De 26-jarige Australiër van Alpecin-Fenix haalde het na 153,4 km tussen La Pola Llaviana en de aankomst boven op Collau Fancuaya solo voor de Spanjaard Marc Soler en de Est Rein Taaramäe.

Het is voor Vine zijn tweede ritzege in deze Vuelta. Donderdag won hij ook al de zesde rit. Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) finishte als vijfde op 1:20 van Vine en blijft leider.

Concurrenten Enric Mas (Movistar) en Primoz Roglic (Jumbo-Visma) finishten in zijn wiel als zesde en zevende.

Remco Evenepoel: ‘Perfecte dag’

‘Het was een perfecte dag’, begon Evenepoel zijn analyse. ‘Ik heb er alles aan gedaan om geen tijd te verliezen. En dat is gelukt. Als het kon, wilde ik ook nog voor de ritzege gaan, maar het belangrijkste was de tijd.

‘Het team reed fantastisch en controleerde de hele koers. Ze hebben me gepusht om een resultaat te behalen. Ik heb vandaag op veel renners tijd gewonnen, enkel mijn twee belangrijkste concurrenten, Enric (Mas, red.) en Primoz (Roglic, red.), zaten in mijn wiel. Het is ongelooflijk, maar ik rijd met veel vertrouwen rond. Ik heb echt genoten vandaag.’

Negende etappe

Zondag wachten in de negende etappe opnieuw veel hoogtemeters voor de renners in de Vuelta. De rit start in Villaviciosa en eindigt 171,4 km verder bergop in Les Praeres Nava.

‘Ik hoop dat ik goed kan herstellen’, knikte Evenepoel. ‘Ik zal morgen opnieuw goede benen nodig hebben. De vorige jaren waren er geen grote tijdsverschillen op Les Praeres Nava, maar als je benen ontploffen kan je altijd veel tijd verliezen. Ik weet dat de klim qua duur goed bij me past. We gaan opnieuw proberen de trui te verdedigen en de etappe proberen te winnen.’

