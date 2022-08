Vuelta: Jesus Herrada is snelste vluchter, Remco Evenepoel behoudt rode leiderstrui

Jesus Herrada heeft vrijdag de zevende etappe in de 77e Vuelta a Espana gewonnen. Na 190 kilometer van Camargo naar Cistierna was de 32-jarige Spanjaard van Cofidis de snelste van een kopgroep van vijf, met daarin de Belg Jimmy Janssens (Alpecin-Deceuninck).

Janssens strandde op de vierde stek, hij moest ook nog de Italiaan Samuele Battistella en de Engelsman Fred Wright voor laten gaan. De Australiër Harry Sweeny werd vijfde, de Ier Sam Bennett won op 29 seconden in de groene trui de sprint om de zesde plaats.

Remco Evenepoel behield de rode leiderstrui. De 22-jarige kopman van Quick-Step Alpha Vinyl heeft 21 seconden voor op de Fransman Rudy Molard. De Spanjaard Enric Mas is op 28 seconden derde. De Sloveen Primoz Roglic heeft als vierde 1:01 goed te maken.

Herrada boekte zijn tweede zege dit seizoen. In april won hij de Classic Grand Besançon Doubs (1.1). In de Vuelta won de voormalige Spaanse kampioen ook in 2019 al een etappe, toen de zesde.

De achtste rit brengt het peloton zaterdag van La Pola Llaviana naar de Collado Fancuaya. De aankomst ligt na 153,4 kiliometer op de top van de Collado Fancuaya (10 km, 8 %), een klim van eerste categorie. Onderweg hebben de renners dan al twee cols van tweede en drie van derde categorie te verteren gekregen: de Alto de la Colladona (6,4 km, 7 %), de Alto de la Mozqueta (6,8 km, 6,6 %), de Alto de Santo Emiliano (5,7 km, aan 5,3 %) , de Puerto de Tenebreo (5,3 km, 6,2 %) en de Puerto de Perlavia (4 km, 7,7 %).